Develi Belediye Başkanı Cabbar: “Gacer ekmeğinin patentini almaya çalışıyoruz”

KayseRadar ve Hunat TV ortak yayınında Mustafa Bayram ve Kürşat Açıkgöz’ün sunduğu ‘Ramazan Sohbetleri’ programına katılan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ilçede üretilen gacer ekmeği hakkında bilgiler vererek ürünün patentini alacaklarını söyledi. Gacer ekmeğinin çölyak ve şeker hastalarının tüketebileceği bir ekmek olduğunu vurgulayan Cabbar, “Çölyak hastaları, şeker hastaları bu ekmekten yiyebilecekler. Biliyorsunuz bir diyetisyene gittiğiniz zaman ilk söylediği şey ekmekten kaçınmaktır ama bu ekmeği yediğinizde kilo alma durumu olmuyor” diye konuştu.

‘GACER EKMEĞİ DEVELİ’DE YETİŞEN ALTIN BİR ÜRÜN’

Gacer ekmeğinin üretimi konusunda da bilgi veren Cabbar, “Gacer ekmeği ilçemizde adeta altın değerinde bir ürün. Çünkü Develi’nin sadece belli bir bölgesinde yetişiyor. İlçemizin farklı yerlerinde denedik ve olmadı. Sadece Epçe Mahallesi civarında, toprağın minerallere bağlı olarak yetişiyor. Hatta Yozgat’ın belli bir bölgesinde de denendi yine olmadı. Anlaşıldı ki bu ürün kendi bölgesini istiyor. Doğan abi dediğimiz birisi var bize çok büyük destekleri oldu. Hatta şu anda en büyük üreticimiz kendisidir. Biz Gacere çok büyük emek verdik. TÜBİTAK’a içerisindeki liflerin analizlerini yaptırdık. Çölyak hastaları, şeker hastaları bu ekmekten yiyebilecekler. Biliyorsunuz bir diyetisyene gittiğiniz zaman ilk söylediği şey ekmekten kaçınmaktır ama bu ekmeği yediğinizde kilo alma durumu olmuyor. Dolayısıyla biz bu ürünün sadece Develi değil, Kayseri ve Türkiye genelinde yaygınlaşması için gayret içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

‘GACER EKMEĞİ KENT EKMEK BÜFELERİNDE SATILIYOR’

Gacer ekmeğinin Kent Ekmek büfelerinde de satışta olduğunu ve ürünün daha da yaygınlaşması için çaba gösterdiklerini belirten Cabbar, “Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a da teşekkür etmek istiyorum. Kendisine bu ürünün değerini anlattığımızda kent ekmek fabrikalarında üretiminin yapılabileceğini söyledi ve Develi’den gacer unlarını almak suretiyle şu anda Kayseri’de Kent Ekmek büfelerinde Develi Gacer ekmeği satış halinde. Patentini almak üzereyiz, kanunen 2-3 aylık askı süresi var, bu süre tamamlandığında ve patentimizi aldığımızda bu güzel ürünün hem şehrimizde yaygınlaşması hem de daha farklı alanlarda vatandaşlarımıza ulaşması için bir gayret içerisine gireceğiz. Oran Kalkınma Ajansı’ndaki projemizde Gacer paketleme makinemiz var. Türkiye’deki her yere kargomuz var. Hijyenik bir şekilde ulaştıracağız. Bu ürün bizim için önemli, çünkü Cumhurbaşkanlığı her önüne gelen başvuruyu kabul edemez, önce tahlil ve incelemeler yapılıyor. Genetiği bozulmamış ve ata tohumu olduğuna inanıyorsa kendi bünyesinde kabul ediyor. Resmi yazımızı aldık inşallah patentimizi de aldıktan sonra bu proje bağlantılı olarak hemşerilerimize ulaştırmanın gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.