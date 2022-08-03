DEVA Partisi Özvatan'a ilçe başkanı atadı

Kayseri’nin Özvatan ilçesine Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kayseri İl Başkanı Metin Özkaya, teşkilatlanma çalışması kapsamında ilçeye kurucu başkanı ataması yaptı. Parti binasında yapılan törenle kurucu ilçe başkanlığı görevine İdris Demir getirildi.

Deva Partisi Kayseri İl Başkanı Metin Özkaya, yetki belgesini İdris Demir’e teslim etti. Özkaya yaptığı konuşmada, DEVA Partisi’nin Türkiye’de büyüdüğü gibi Kayseri’de de büyümeye devam ettiğini söyleyerek, “Bugün ataması yapılmış ilçelerin arasına Özvatan ilçemizde katıldı. Kurucu ilçe başkanı olarak yetki alan İdris Demir’in Özvatan’da DEVA bayrağını en iyi şekilde taşıyacağına inancımız tam. Kendisi yapacağı çalışmalar ile teşkilatlanma faaliyetlerimize büyük katkılar sağlayacaktır. Yakın bir zamanda bölgeye yapmış olduğumuz ziyarette gördük ki DEVA Partisi’ne yöre halkı tarafından ilgi ve pozitif yorumlar yüksekti. Şimdi orda ki eksiği de Demir başkan ile kapatmış olup, yöre halkının DEVA ile bir araya gelmesini sağlayacağız. Ataması henüz yapılamayan ilçelerimiz ile ilgili istişarelerimiz de devam etmekte. Çıktığımız bu güzel ve memlekete deva olacak bu yolda bugün yetki belgesini alan Başkan Demir’e, DEVA ailesine ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Özvatan İlçe Kurucu Başkanı olarak ataması yapılan Demir ise, DEVA Partisi’ne katılmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade etti. Demir, “İnşallah DEVA Partisi çatısı altında Özvatan’ım için ben ve teşkilatlanmada görev alacak arkadaşlarla elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Beni bu göreve layık gören başta Genel Başkanımız Sn. Ali Babacan olmak üzere, Teşkilat İşleri Başkanımız Sadullah Ergin Beyefendiye, İl Başkanımız Metin Özkaya ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim. Yapacağımız çalışmalar ile bölgede DEVA Partisinin bayrağını en iyi şekilde dalgalandıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Çıktığımız bu yolda Özvatan’da kalbi DEVA için atan gönüllülerimizle en kısa sürede bir çatı altında toplanacağız. Tekrardan emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.