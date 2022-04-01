Demiryaka Holding'den ERÜ Hastanelerine Cihaz Desteği

Demiryaka Holding tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde kullanılmak üzere Discovery IQ Gen Pet-Ct görüntüleme Sistemleri Cihazı bağışlandı.

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  • 01.04.2022 16:22
  • Güncelleme: 01.04.2022 16:29
Demiryaka Holding'den ERÜ Hastanelerine Cihaz Desteği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Demiryaka Holding tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde kullanılmak üzere Discovery IQ Gen Pet-Ct görüntüleme Sistemleri Cihazı bağışlandı.

Kurulduğu günden bu yana hayırseverlerin büyük katkı verdiği ERÜ’ye hayırsever desteği devam ediyor. Hayırsever firma Demiryaka Holding tarafından Tıp Fakültesi Hastanelerinde kullanılmak üzere Discovery IQ Gen Pet-Ct görüntüleme Sistemleri Cihazı bağışlandı. Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi’nde düzenlenen cihaz bağış törenine; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Kutay Taşdemir Hayırsever Firma Demiryaka Holding Yönetim Kurulu Üyeleri ile akademisyenler katıldı. Törende konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, kuruluşundan bugüne kadar ERÜ’ye destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti. Demiryaka Holding tarafından bağışlanan Pet-Ct görüntüleme Sistemleri Cihazı’nın hastalar için önemine dikkat çeken Rektör Çalış, Demiryaka Holding’in ERÜ’ye 3 yılda yaklaşık 30 Milyon TL’lik cihaz bağışında bulunduğunu söyledi. Rektör Çalış, “Demiryaka Holding’in Yönetim Kuruluna gerçekten minnettarız. Hastalarımız ve Üniversitemiz adına çok teşekkür ederiz. İyi ki hayırseverlerimiz var. Yapılan bu bağış gerçekten hem hastanemiz hem de hastalarımız için çok güzel hayırseverlik örneğidir. Demiryaka Holding Ailesi’nin geçmişlerine rahmet diliyor, Demiryaka Holding Yönetim Kuruluna desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Törende Demiryaka Holding adına konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baktır da; “Sanayicilik de bizim düsturumuz üretecek ve kazanacaksın sonrada hem devlet için hem de millet için bunu harcayacaksın. Bizlerde bunun en güzel örneklerinden birisini bugün yaşıyoruz” diye konuştu. Konuşmaların ardından ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve hayırseverler tarafından kurdele kesildi.

Tören, Rektör Çalış tarafından Demiryaka Holding Yönetim Kurulu Üyelerine plaket takdiminin ardından sona erdi.

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İHA

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