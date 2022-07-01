DEAŞ'IN 7 militanı Kırşehir'de eş zamanlı operasyonla yakalandı

Kırşehir'de Terörle Mücadele ekipleri (TEM) tarafından yapılan eş zamanlı operasyonla, DEAŞ Terör Örgütünün 7 militanını ikametlerinde yakaladı.

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  • 01.07.2022 12:15
  • Güncelleme: 01.07.2022 12:15
DEAŞ'IN 7 militanı Kırşehir'de eş zamanlı operasyonla yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de Terörle Mücadele ekipleri (TEM) tarafından yapılan eş zamanlı operasyonla, DEAŞ Terör Örgütünün 7 militanını ikametlerinde yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, istihbarat birimleri ve TEM ekipleri tarafından Irak uyruklu 7 kişinin terör faaliyeti yürüttüğü bilgisine ulaşıldı. Yapılan teknik takip sonucu eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, DEAŞ militanı oldukları tespit edilen N.W., C.M.C.V., O.R.M.M., A.J.S.S., A.J.H.H., A.M.W., O.H.S.S. adlı kişilerin Kırşehir’de ikamet ettikleri eve baskın düzenledi. Düzenlenen baskında şüpheli şahıslara ait çok fazla dokümana da polis tarafından el konuldu. Şüphelilerin Irak’ta terör örgütü DEAŞ adına militan olarak görev yaptıkları ve örgüte teknik destek sağladıkları öğrenildi.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

İHA

Kayseri Gündem
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