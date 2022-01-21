Darp edilen sendikacıyla ilgili açıklama

Yeni kurulan Hürriyetçi Eğitim Sendikası’nın genel başkan yardımcılığı görevini üstlenen Ali İhsan Öztürk, dün okul çıkışı markette 3 kişinin saldırısına uğradı. Darp edilen Öztürk, baygınlık geçirdi ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Turan Derneği Genel Başkanı da olan Ali İhsan Öztürk’e yapılan saldırı büyük tepki çekti. Öztürk’ü hastanede ziyaret eden, Hürriyetçi Eğitim-Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, saldırıyı kınadı.

Kayseri BGC mikrofonlarına konuşan Kuruoğlu, Öztürk’ün ömrünü Türk dünyasına ve Türk dünyasından gelen öğrencilere hizmete adayan bir aktivist olduğunu söyledi. Saldırıyla ilgili Kuruoğlu, “PKK’lılarca mı yoksa Rusya, Çin, hatta Ermenistan yanlısı olanlarla mı hedef aldı? Bilmiyoruz. Eli öpülesi bir öğretmen ve bir eğitim çalışanı darp edildi. Üç maymunu oynayarak makam ve mevki avcılığı yapanlardan bir açıklama gelecek mi? Belli bir merkezden yapılan organize saldırılar başkalarındakini değil kendi fikirlerini aciz duruma düşürür” diye konuştu.

“FAİLLERİN ORTAYA ÇIKARILMASINI BEKLİYORUZ”

Hürriyetçi Eğitim-Sen olarak kısa zamanda çok büyüdüklerini belirten Kuruoğlu, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür eğitim çalışanlarının adresi haline geldiklerini söyledi. “Bağımsız ve özgür sendikacılıktan kim rahatsız oluyor?” diye soran Kuruoğlu, “Eğitimcilere yönelik şiddeti, tüm enstrümanları ve arka planıyla lanetliyoruz. Hürriyetçi hak arama mücadelemiz kutsaldır ve bu yoldan geri adım atmayacağız. Yapılan saldırılar nedeniyle Adalet Bakanı’ndan, İçişleri Bakanı’ndan ve siyasi parti genel başkanlarından görüşme talep edeceğiz. Faillerinin ve azmettiricilerinin adalet önünde hesap vermesi için elimizden geleni yapacağız ” şeklinde konuştu.