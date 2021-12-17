Cumhurbaşkanı yüzde 50 verdi, başkan da üzerine 500 lira ekledi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş, yüzde 50 artış yapılan asgari ücretin üzerine kendisi de 500 TL ilave ettiğini duyurdu.

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  • Güncelleme: 17.12.2021 13:59
Cumhurbaşkanı yüzde 50 verdi, başkan da üzerine 500 lira ekledi
Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş, yüzde 50 artış yapılan asgari ücretin üzerine kendisi de 500 TL ilave ettiğini duyurdu.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş, yüzde 50 artış yapılan asgari ücretin üzerine kendisi de 500 TL ilave ettiğini duyurdu.

2022 yılı için belirlenen asgari ücret dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 bin 253 TL olarak açıklanmıştı. Asgari ücretin açıklanmasının hemen ardından Sivas’ın Yıldızeli Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş, asgari ücretli çalışanlarına fazladan 500 TL ödeyeceklerini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Karakaş, yük olan değil yük alan olmak istediklerini ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın dün itibariyle, son 50 yılın rekor bir zam oranını, asgari ücretli kardeşimize vermesiyle birlikte biz de ‘yük olan değil, yük alan taraf’ olmamız gerektiği mantığıyla hareke etmeye karar verdik. Personellerimize 500 TL ilaveten iyileştirmede bulunmuş olduk. Personellerimize, işçi ve emekçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Asgari ücretle çalışan belediye personelleri başkanın bu kararını memnuniyetle karşılayarak teşekkürlerini iletti.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
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