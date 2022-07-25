Cumhurbaşkanı'na Kayserispor forması
Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sarı kırmızılı kulübün yeni formasını hediye etti.
- 25.07.2022 09:58
- Güncelleme: 25.07.2022 10:28
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sarı kırmızılı kulübün yeni formasını hediye etti.
Yukatel Kayserispor’un 2022-23 sezonu giyeceği yeni forma ilk kez görücüye çıktı. Sarı kırmızılı kulübün Başkanı Berna Gözbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 38 sırt numaralı formayı hediye etti. Göğsünde KADES yazan sarı formayı takdim eden Başkan Gözbaşı, Kadına Şiddete Hayır’ı her platformda dile getirmeye devam ediyor.
İHA
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