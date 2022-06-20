Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri'ye geliş tarihi değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyarette bulunmak ve toplu açılış töreni gerçekleştirmek için Kayseri'ye gelecek. Bu kapsamda Erdoğan'ın saha önce belirlenen geliş tarihi ileri alındı.

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  • 20.06.2022 22:15
  • Güncelleme: 20.06.2022 22:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri'ye geliş tarihi değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Cumartesi günü Kayseri’ye gelecek. Bir dizi ziyaret gerçekleştirecek Erdoğan’ın Kayseri’de toplu açılış töreni yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kayseri programı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.

1ha

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