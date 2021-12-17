Cuma Hutbesinde yabancı kültürleri bilinçsizce taklit ve piyango zemmedildi

Kimliğini muhafaza eden bir Müslümanın, popüler kültürün girdabında kaybolmayacağı vurgulanarak, başka dünyalara ait yaşam tarzlarını bilinçsizce taklit etmemesi gerektiği belirtildi. . Müslümanın dinimizde ve sahih geleneğimizde yeri olmayan sembolleri, eğlence biçimlerini, tutum ve davranışları benimseyemeyeceği , bunun, Müslüman kimliğini zedelediğini, toplumu ve gelecek nesilleri dinine, tarihine ve değerlerine yabancılaştıracağı ifade edilerek, tarih sahnesinden silinen nice milletin önce inanç ve değerlerini, sonra da kültür, edebiyat ve sanatını kaybettiğinin altı çizildi.

