Cuma Hutbesinde yabancı kültürleri bilinçsizce taklit ve piyango zemmedildi

Bu haftaki cuma hutbesinde yabancı kültürleri taklit etmenin sakıncaları ve piyangonun haramlığı yeniden vurgulandı.

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  • Güncelleme: 17.12.2021 13:38
Cuma Hutbesinde yabancı kültürleri bilinçsizce taklit ve piyango zemmedildi
Bu haftaki cuma hutbesinde yabancı kültürleri taklit etmenin sakıncaları ve piyangonun haramlığı yeniden vurgulandı.

Kimliğini muhafaza eden bir Müslümanın, popüler kültürün girdabında kaybolmayacağı vurgulanarak, başka dünyalara ait yaşam tarzlarını bilinçsizce taklit etmemesi gerektiği belirtildi. . Müslümanın dinimizde ve sahih geleneğimizde yeri olmayan sembolleri, eğlence biçimlerini, tutum ve davranışları benimseyemeyeceği , bunun, Müslüman kimliğini zedelediğini, toplumu ve gelecek nesilleri dinine, tarihine ve değerlerine yabancılaştıracağı ifade edilerek, tarih sahnesinden silinen nice milletin önce inanç ve değerlerini, sonra da kültür, edebiyat ve sanatını kaybettiğinin altı çizildi.
 

Haber Merkezi

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