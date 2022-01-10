COD Enerjiden dev bir yatırım hamlesi daha

Pınarbaşı ilçesinde faaliyet gösteren COD Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2022 yılına da dev bir yatırımla giriyor. Şirket 30 kişinin istihdam edileceği ve 20 dönümlük bir arazi üzerine topraksız sera inşa ediyor. Serada yetiştirilecek olan tüm ürünlerin ise kurutularak yurt dışına ihraç edilmesi hedefleniyor.

PAYLAŞ
  • 10.01.2022 09:51
  • Güncelleme: 10.01.2022 10:49
COD Enerjiden dev bir yatırım hamlesi daha
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Pınarbaşı ilçesinde faaliyet gösteren COD Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2022 yılına da dev bir yatırımla giriyor. Şirket 30 kişinin istihdam edileceği ve 20 dönümlük bir arazi üzerine topraksız sera inşa ediyor. Serada yetiştirilecek olan tüm ürünlerin ise kurutularak yurt dışına ihraç edilmesi hedefleniyor.

COD Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ülke ekonomisine olan katkısını sürdürüyor. Şirket şimdide iç Anadolu bölgesinin en büyük topraksız sera inşaatının temelini atmaya hazırlanıyor. 20 dönümlük bir araziye kurulacak olan serada 30 kişinin de istihdam edileceği belirtiliyor. COD Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yöneticisi Cemil Demirel, şirketlerinin 2022 yılında da dev yatırımlara damga vuracağını söyledi. Demirel, önümüzdeki günlerde İç Anadolu’nun en büyük topraksız serasını Pınarbaşı ilçesine kazandıracaklarını bildirdi.

Demirel, “Yaklaşık 20 dönümlük bir arazi üzerine yapacağımız serada, ilk etapta 30 kişinin istihdam edilecek. Ülke ekonomisine katkımız hız kesmeden sürüyor. Çünkü biz üretim ve ihracat odaklı yeni ekonomi modeline güveniyoruz. Biz şirket olarak çiftçimizin ve bölge halkımızın her zaman yanında ve destekçisiyiz. Amacımız tarıma ve bölge çiftçisine öncü olmaktır. Bir süre önce başlatmış olduğumuz çiftçiye gübre desteğimiz ise devam ediyor. Hiç bir bedel alınmaksızın isteyen çiftçimizin tarlasına sulu gübre seriliyor. Bu uygulamamızdan çiftçimiz oldukça memnun. Dolayısıyla üretken ve üretime teşvik eden bir şirket anlayışıyla yolumuza kararlı adımlarla devam ediyoruz. Bölgeye ve çiftçimize olan yatırımlarımız bundan sonrada hız kesmeden devam edecek. Bu sayede ülkemizi kalkındırmak ve katkıda bulunmak en büyük amaçlarımız arasındadır. Bu vesile ile temelini yakın bir süre içerisinde atacağımız topraksız sera başta Pınarbaşı’mıza, Kayserimize ve ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hacılar balı 'Hacılarım Süzme Çiçek Balı' markası ile tüketiciye sunuldu

Hacılar balı 'Hacılarım Süzme Çiçek Balı' markası ile tüketiciye sunuldu

Korona virüs sandığınız hastalık süper soğuk algınlığı ya da grip olabilir

Korona virüs sandığınız hastalık süper soğuk algınlığı ya da grip olabilir

Develi'de kıran kırana esnaf seçimi

Develi'de kıran kırana esnaf seçimi

Hikmet Karaman: 'Galibiyeti alışkanlık haline getirmemiz lazım'

Hikmet Karaman: 'Galibiyeti alışkanlık haline getirmemiz lazım'

Bakkallar ve Bayiler Odası'nın başkanı değişmedi

Bakkallar ve Bayiler Odası'nın başkanı değişmedi

Sağlık Bakanı Koca, Kayserispor'a teşekkür etti

Sağlık Bakanı Koca, Kayserispor'a teşekkür etti

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

4
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

5
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'yi yağışlı ve soğuk bir hafta bekliyor

Kayseri’yi yağışlı ve soğuk bir hafta bekliyor

Hırsızlık Operasyonunda 5 Gözaltı

Hırsızlık Operasyonunda 5 Gözaltı

DAHA FAZLA
Kayseri'de koronavirüs sayısı yükseldi

Kayseri’de koronavirüs sayısı yükseldi

Kayserispor tehlike bölgesinden çıktı

Kayserispor tehlike bölgesinden çıktı

Başkan Büyükkılıç, 200 milyon TL'lik Kentsel Dönüşüm Projesi'ni yerinde inceledi

Başkan Büyükkılıç, 200 milyon TL'lik Kentsel Dönüşüm Projesi'ni yerinde inceledi

Sedat Kılınç'tan emtia fiyatı 'kartellerine' karşılık indirim müjdesi

Sedat Kılınç'tan emtia fiyatı 'kartellerine' karşılık indirim müjdesi

Boks makinesinden hırsızlık yaptılar

Boks makinesinden hırsızlık yaptılar