Cinayetin nedeni alkol çıktı
Kayseri'de bir kahvehanede işlenen cinayetin nedeni alkol çıktı. Alkollü olarak geldiği kıraathaneye alınmayan kişi ile işletmeciler arasında yaşanan kavgada, işletme sahibi Süleyman Cingöz, bıçaklanması sonucu hayatını kaybetti.
- 26.05.2022 11:02
- Güncelleme: 26.05.2022 11:03
Gözaltına alınan iki kardeşten Ö.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 2 gün önce Yıldızevler Mahallesinde meydana gelmişti. Kahvehaneci Ömer Cingöz ile Ö.G. ve kardeşi O.G. arasında alkol nedeniyle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Ö.G. bulduğu bıçakla Süleyman Cingöz'e saldırdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Cingöz hayatını kaybetti.
Polis olayın şüphelisi iki kardeşi Uğurevler Mahallesinde yakaladı. Adliyeye sevk edilen iki kardeşten Ö.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. O.G. ise serbest kaldı.