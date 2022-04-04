Cinayet ve kundaklama zanlıları tutuklandı

Kayseri'de Suriye uyruklu şahsın öldürülmesi ve evin ateşe verilmesi olayının failleri, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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  • 04.04.2022 09:39
  • Güncelleme: 04.04.2022 09:39
Cinayet ve kundaklama zanlıları tutuklandı

Olay, 1 Nisan gecesi merkez Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi Ali Cafer Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda meydana gelmişti. Faili meçhul şüpheliler, 37 yaşındaki Suriye uyruklu Yusuf Akiş Bala’yı bıçakla öldürdükten sonra evi ateşe verdi. Çıkan yangında aynı apartmanda oturan anne Yemame El Ömer ile çocukları Fatma El Ömer, Hasan El Ömer ve Ubay El Ömer duman zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip, 650 saatlik güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilen yabancı uyruklu şüpheliler 19 yaşındaki H. E. ile aynı yaştaki H.H.’yi saklandıkları adreslerde yakaladı. Şüphelilerin üzerinde, öldürdükleri kişiden yağmaladıkları cep telefonu da bulundu.

Emniyetteki işlemleri sonrası dün öğleden sonra adliyeye sevk edildiler. Savcıya ifade veren ve nöbetçi mahkemeye çıkan şüpheliler “adam öldürmek”, “yağma” ve “kundaklama” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Tutuklanan Suriye uyruklu H. E. ile H.H.’nin suçlarını itiraf ettikleri, Yusuf Akiş Bala’yı alacak-verecek anlaşmazlığı sebebiyle öldürdüklerini anlattıkları öğrenildi. 

1ha

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