Çiftçinin emeğini toprağa gömenlere para cezası geliyor

Sivas İl Tarım Müdürü Seyit Yıldız, 'Çiftçilerin bir yıllık emeklerinin karşılığını almaya başladığı şu günlerde biçim hataları nedeniyle çiftçinin emeklerinin toprağa gömülmesine müsaade etmeyeceğiz' dedi.

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  • 20.07.2022 14:09
  • Güncelleme: 20.07.2022 14:09
Çiftçinin emeğini toprağa gömenlere para cezası geliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas İl Tarım Müdürü Seyit Yıldız, “Çiftçilerin bir yıllık emeklerinin karşılığını almaya başladığı şu günlerde biçim hataları nedeniyle çiftçinin emeklerinin toprağa gömülmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Tarlalarda hasat döneminde dane ve sapta yüzde 2’den fazla kayıp tespit edilirse para cezası kesilecek. Biçerdöver operatörleri kadar tarla sahiplerinin de sorumlu olduğu dane ve sap kaybının milli kayıp olduğunu ifade eden Sivas İl Tarım Müdürü Seyit Yıldız, “51 personelimizle hasat süresince sahada olacağız” dedi.

Dane ve sap kaybının milli kayıp olduğunu ifade eden Yıldız, "Biçerdöver operatörlerinin dane ve sap kaybını önlemek için tekniğine uygun biçim yapmaları gerekmektedir. Bu yıl 51 personelimizle hasat süresince sahada olacağız. Yaptığımız denetimlerde belgesiz veya yüzde 2’den fazla dane kaybına neden olacak şekilde biçim yapıldığının tespit edilmesi halinde dane kaybı yaparak biçim yapan operatörlere idari para cezası uygulanacaktır. Çiftçilerin bir yıllık emeklerinin karşılığını almaya başladığı şu günlerde biçim hataları nedeniyle çiftçinin emeklerinin toprağa gömülmesine müsaade etmeyeceğiz. Dane kaybı sadece çiftçilere değil ülke ekonomisine de büyük zararlar vermektedir. Yüzde 1’lik dane kaybı bile on binlerce ton ürünün değerlendirilememesi anlamına gelmektedir" dedi.

“Biçerdöverciler kadar tarla sahipleri de sorumludurlar”

Kaybın yüzde 2’nin üzerinde olduğunu fark edenlerin İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirmelerini isteyen Yıldız, “Çiftçilerimizin hasat dönemi boyunca mağdur olmamaları için belediye başkanlığı veya köy muhtarlıkları aracılığıyla bölgelerine gelen biçerdöver sahipleri ile hukuki geçerliliği olan bir sözleşme yapmaları gerekiyor. İlgili uygulama talimatı ile belediye başkanlıklarımız ve köy muhtarlıklarımıza gönderilen valilik tebliğinde belirtilen hususlara aykırı hareket eden ve yüzde 2’nin üzerinde dane kaybına sebep olan biçerdöver sahipleri ile operatörlerini en yakın İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. Unutmayalım ki dane kayıplarında biçerdöverciler kadar tarla sahipleri de sorumludurlar. Bakanlığımızın kontrol çalışması yapan teknik elemanlarına dane kaybı önlenmesi konusunda yardımcı olunması gerekmektedir. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun” dedi.

İHA

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