Çiçekdağı'nda 'Makarna' fabrikası için kollar sıvandı

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde eskiden fabrika olarak kullanılan alanda ilçe belediyesinin girişimleriyle 'Makarna' fabrikası kurulacak.

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  • 06.08.2022 09:39
  • Güncelleme: 06.08.2022 09:39
Çiçekdağı'nda 'Makarna' fabrikası için kollar sıvandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde eskiden fabrika olarak kullanılan alanda ilçe belediyesinin girişimleriyle ’Makarna’ fabrikası kurulacak.

Çiçekdağı ilçesi Boyalık Mahallesinde kurulacak alan, 25 bin metrekare alanı kapsıyor. Oluşturulacak fabrika alanında; günlük ortalama 240 bin kilogram üretim kapasiteli işletme kurulması beklenmekte. 2023 yılı içerisinde yaklaşık 250 kişinin de istihdam edilmesinin planlandığı fabrikada; Emsa Orient Gıda A.Ş ile Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu’nun da katılımıyla protokol imzalandı.

İmzalanan protokolü Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, kamuoyuna sosyal medya hesaplarından duyurdu.

İHA

Kayseri Gündem
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