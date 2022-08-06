Çiçekdağı'nda 'Makarna' fabrikası için kollar sıvandı
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde eskiden fabrika olarak kullanılan alanda ilçe belediyesinin girişimleriyle 'Makarna' fabrikası kurulacak.
- 06.08.2022 09:39
- Güncelleme: 06.08.2022 09:39
Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde eskiden fabrika olarak kullanılan alanda ilçe belediyesinin girişimleriyle ’Makarna’ fabrikası kurulacak.
Çiçekdağı ilçesi Boyalık Mahallesinde kurulacak alan, 25 bin metrekare alanı kapsıyor. Oluşturulacak fabrika alanında; günlük ortalama 240 bin kilogram üretim kapasiteli işletme kurulması beklenmekte. 2023 yılı içerisinde yaklaşık 250 kişinin de istihdam edilmesinin planlandığı fabrikada; Emsa Orient Gıda A.Ş ile Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu’nun da katılımıyla protokol imzalandı.
İmzalanan protokolü Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, kamuoyuna sosyal medya hesaplarından duyurdu.