CHP’li Özgür Özer: “Dışarıda kar yağıyor, halbuki karla beraber zam yağıyor”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kent ekmek büfelerinde satılan ekmeğe zam yapıldı. CHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Özer, ekmeğe, gıda ürünlerine ve ulaşıma yapılan zamlar hakkında açıklamada bulundu. En azından halkın yediği bu hak ekmeğine zam yapılmasın açıklamasından bulunan Özer, “Halbuki daha önce biz bunu mecliste defalarca dile getirdik. En azından halkın yediği bu halk ekmeğe çok fazla zam yapılmasın, enflasyon oranlarının altında zam yapılmasın. Mümkünse hiç zam yapılmasın. Hatta bu yapılan ekmeklerin adetlerinin arttırılmasını da biz daha önce rica etmiştik. ‘Şundan dolayı az üretiyoruz, bilinçli üretiyoruz, bilinçli olarak az satılmasını sağlıyoruz’ gibi bir açıklaması vardı başkanın. Tabi bu ekonomik sıkıntıları yaşayan halka daha da büyük sıkıntı veriyor. Zamların sadece ekmekle kalmadığını görüyoruz. Otopark fiyatlarına yapılan zamlar daha sonra ulaşım zamları gelecek. Bunlarda yakında yapılacak zannediyorum. Bunun gibi birçok açıdan halkımız kuşatılmış bir durumda. Her yan zam, her yan zam. Dışarıda kar yağıyor, halbuki zam yağıyor karla beraber. Sadece bunlarla da kalmıyor. Ekmekten tutun et, süt, yumurta fiyatları, ulaşım fiyatları bunların tamamen her birine en az yüzde 20 yüzde 30 zamlar geliyor. Elektrik faturalarına yine aynı şekilde” diye konuştu.

‘ÜLKEMİZ YÖNETİLEMİYOR’

Kayseri halkına seslenen CHP’li Özer, ülkenin yönetilemediğini ve halkın bir daha ki seçimde faklı bir partiye oy vermesi tavsiyesinde bulunarak, “Ben Kayseri halkına şunu tavsiye diyorum; yıllardır desteklediğiniz, oy verdiğiniz partileri lütfen değiştirin. Bu seferde farklı bir partiyi deneyin. Çünkü aynı hatayı defalarca yapıp, aynı seçimi defalarca yapıp, aynı partiye oy verdiğinizde hizmet alamıyorsunuz. Kayseri halkı bunu görecek ve anlayacak. Önümüzdeki seçimden ve değişimden umutluyum. Yapılan benzin zamlarını hepimiz görüyoruz. Benzine ve motorine yapılan zamlar artık bir rutin haline geldi. Neredeyse haftada bir zam, bazen birkaç zam yapılıyor. Ulaşım zaten zorken, özellikle bu kış vakitlerinde insanlar bisiklet kullanamıyorken, yürüyerek bir yere gidemiyorken ulaşım kullanımı daha da artıyor ve maalesef buna yapılan zam da halkımızı çaresiz bırakacak. Bu zamlarında ülkenin iyi yönetilmediği için yapıldığını kesinlikle halk olarak bilmemiz lazım. Bundan sonra ki seçimlerde buna dikkat ederek oyumuzu kullanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.