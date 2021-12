CHP'li Arık' tan AKP'li Tamer'e tepki

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın Kayseri’de yaşanan kooperatif mağduriyetleri üzerine hazırladığı Araştırma Önergesi TBMM’de CHP Grup Önerisi olarak görüşüldü. Önerge üzerinde konuşan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, “Bugün, Kayseri'de 5 kooperatif üyeleriyle mahkemelik, diğerleri de sırada bekliyor. Örneğin, 2003 yılında kurulan bir kooperatif 2010 yılında üyelerine kesin maliyet bedeli çıkarıyor, diyor ki: ‘Bu bedeli öderseniz tapularınızı alırsınız.’ Bu dar gelirli aileler de kooperatifin talep ettiği parayı kredi çekerek; altınla, dövizle borçlanarak zar zor ödeyip tapularını alıyorlar. Tapuda şerh yok, tapuda ipotek yok, kooperatif ile üye arasında borcunun olmadığına dair sözleşme de var ama buna rağmen, aradan tam dokuz yıl geçtikten sonra yani 2019 yılında bir genel kurul yapılarak geçmiş tarihte hesapların yanlış yapıldığı öne sürülerek bu üyelerden 320 bin lira daha borç istiyorlar ve daha da ne kadar borç çıkartılacağı belli değil çünkü bu düzenle, her seferinde, her genel kurulda yeni borçlar çıkartmak mümkün. Öyle kooperatifler var ki sayın milletvekilleri, genel kurul öncesinde çoğunluğu sağlayacak kadar üye yazıyor, genel kurul sonrasında da bu isimlerin üyeliklerini düşürüyor. Sayın milletvekilleri, adaletin olmadığı yerde zulüm başlar. Bazı kooperatiflerde, yasalardaki boşluklardan da yararlanarak icralarla, hacizlerle âdeta dar gelirli vatandaşlarımıza zulüm yapılıyor. Zulüm var çünkü bu davalarda bilirkişilik yapan kişi aynı zamanda kooperatife de danışmanlık yapıyor. Böyle bir şey olabilir mi, buradan adalet çıkmasını bekleyebilir misiniz? İşte, böyle bir bilirkişinin raporuyla 200'e yakın ailenin ocağına incir ağacı dikilmeye çalışılıyor ve ocakları söndürülmeye çalışılıyor. Değerli milletvekilleri, peki, kooperatif yönetimi çoğunluğu sağlamazsa ne yapıyor, biliyor musunuz? Bakın, o zaman da müteahhitle iş birliği yapıyor, yapamadığı binaları yapmış gibi gösteriyor, üyeleri borçlandırıyor. Yani yeni hak edişler çıkartıyor. ‘Olur mu öyle şey?’ demeyin, gerçekten oluyor. Bakın, Kayseri'de 2014 yılında tapusunu verdiği konutu 2016 yılında tekrar yapmış gibi gösteriyor. Hiç yapmadığı bloku yapmış gibi gösterip dar gelirli vatandaşı 6 milyon lira borca sokuyor. Artık dar gelirli vatandaşın cebinden elinizi çekin.” diye konuştu.

“SEN YALAN SÖYLÜYORSUN”

Arık’ın konuşmasının ardından AK Parti Grubu adına söz alan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel’in mağdurlarla görüştüklerini belirtmesi üzerine Arık, mağdurların mecliste olduğunu söyledi. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in de tartışmaya katılmasının ardından tutanaklara aşağıdaki diyalog yansıdı:

İSMAİL EMRAH KARAYEL (Devamla) - Telefonla görüşüyoruz, gittiğimizde görüşüyoruz ve yapılan bütün adımları da aslında takip eden biziz. Hem yerelde hem de...

ÇETİN ARIK (Kayseri) - Buradalar.

İSMAİL EMRAH KARAYEL (Devamla) - Evet, yukarıdalar, selam ediyoruz, bir kısmıyla biz de görüşüyoruz, aralarında da belki vardır.

ÇETİN ARIK (Kayseri) - "Kooperatif kurulduktan sonra gelmediler." diyorlar.

İSMAİL TAMER (Kayseri) - Onlar yalan söylüyor, doğru söylediğini mi zannediyorsun? Yalan söylüyorlar.

ÇETİN ARIK (Kayseri) - Yalan söylemiyorlar, sen yalan söylüyorsun.

İSMAİL EMRAH KARAYEL (Devamla) - Yapılan bütün adımları şimdiye kadar nasıl biz attıysak, kanundaki değişiklikleri nasıl biz yaptıysak bundan sonra bu mağduriyetlerin giderilmesi için de yapılacak adımları bizler atacağız.

ÇETİN ARIK (Kayseri) - Bekliyorlar dışarıda.

İSMAİL EMRAH KARAYEL (Devamla) - Tabii ki siyaset bu tip önergelerin kullanılmasına müsaade ediyor.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Bak, orada bekliyorlar.

İSMAİL EMRAH KARAYEL (Devamla) - Ama yapılan bu düzenlemede getirdiğimiz hususlarda bütün...

ÇETİN ARIK (Kayseri) - Bekliyorlar, gel beraber çıkalım, ikimiz beraber çıkalım.

İSMAİL TAMER (Kayseri) - Tamam.

BAŞKAN - Sayın Arık, bakın, Sayın Hatip kürsüde, yakışmıyor ama lütfen.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Şov yaptığını söyler misiniz Sayın Başkan, şov yapıyor.

İSMAİL TAMER (Kayseri) - Kayseri'ye gelmiyorsun, konuşuyorsun.

ÇETİN ARIK (Kayseri) - Ama "Yalan söylüyor." diyor insanlara, vatandaşa "Yalan söylüyor." diyor burada.

NAVİGASYONLA KAYSERİ'YE GELİYOR

Yaşanan tartışmaların ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İsmail Tamer’in ‘Kayseri’nin yolunu bilmiyorsun’ yönündeki sözlerine tepki göstererek, “Kayseri’nin yolunu bilmiyorsun ne demek, bu adam haftanın 3 günü Kayseri’de” diye yanıt verdi. Altay’ın müdahalesinin ardından konuşan CHP Kayseri Milletvekili Arık, “Öncelikle, ilimin milletvekili olarak nerede ‘Mağdur oldum.’ diyen bir vatandaşım varsa, nerede ‘Haksızlığa uğradım.’ diyen bir vatandaşım varsa benim burada onların sözü olmam boynumun borcu.

Gecenin üçünde çıkmışlar Ankara'ya gelmişler, milletin Meclisine. Şehit anası ‘Beni dışarı attılar.’ diyor, kanser hastası ‘Beni dışarı attılar.’ diyor ve ben onların sözünü burada dile getirirken ilimin milletvekili ‘Onlar yalan söylüyor, onlar doğru mu söylüyorlar?’ diyor. Şunu söylemek isterim ki: Kayseri'deki hiçbir vatandaşımız yalan söylemez, onlar mağdur. Ve bana diyor ki: ‘Kayseri'nin yolunu bilmezsin.’ Bakınız, bir milletvekiliniz İstanbul'da yaşıyor navigasyonla Kayseri'ye geliyor. Bir milletvekiliniz Kocaeli'nde yaşıyor navigasyonla Kayseri'ye geliyor. Her hafta Kayseri'deyim, her hafta vatandaşımızın yanındayım ama bu milletvekilleri mağdur olanların yanında değil” diye konuştu.

Yaşanan tartışmaların ardından yapılan oylamada ise Kooperatif Mağdurlarının Sorunlarının araştırılması önergesi AK Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.