İlçe teşkilatınca yapılan açıklamaya göre, 'CHP 'li yöneticiler olarak, her zaman iyiliğin kazanacağı bir dünya, her çocuğun eğitimde ve yaşamda fırsat eşitliğini sağlayana kadar mücadele etmek bizlerin görevi olacaktır. Hiçbir hemşehrimiz kendisini kimsesiz, çaresiz hissetmesin. CHP si olarak kara kış günlerinde tüm imkanlarımız ile her zaman yandaşın değil sizlerin yanında ve yakınında olmaya devam edeceğiz' denildi.