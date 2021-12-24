Çetin Arık'tan İsmail Tamer'e Pensilvanya'lı yanıt

Kayseri’den kendisini ziyarete gelen kooperatif mağdurlarının temsilcilerinin kendisinin girişimi ile AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüğünü belirten Arık, “Anlaşılan AK Parti Kayseri Milletvekilleri, Kayseri’den bihaber oldukları için genel başkanlarından zılgıtı yemişler, hop oturup hop kalkıyorlar. Öyle ki İsmail Tamer, tutanaklara da yansıdığı gibi, mağdur vatandaşlara ‘onlar yalan söylüyor’ diyerek yalancılıkla suçladıktan sonra şimdi özürlenmeye kalkıyor. Sayın Tamer zırva tevil götürmez” dedi.

Kayseri’de yaşanan kooperatif mağduriyetlerinin yankıları devam ediyor. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın konuyu gündeme taşımasını ve devamında mağdurlarla birlikte TBMM’de basın açıklaması yapması ve hazırladığı araştırma önergesinin TBMM’de görüşmelerinin ardından başlayan tartışmalar sürüyor. TBMM’de yaşayan tartışmaların ardından Arık, katıldığı bir televizyon programında, kendisini Kayseri’ye gelmemekle ve mazlum insanlar üzerinden oy devşirmeye çalışmakla suçlayan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’e yanıt verdi. Tamer’in Kayseri’den bihaber olduğu gibi yaşanan gelişmelerden de bihaber olduğunu ifade eden Arık, ‘Sayın Tamer, konudan haberlerinin olduğunu, mağdurlarla görüştüklerini hatta mağdurların Elitaş ve Özhaseki vasıtasıyla Cumhurbaşkanı ile görüşüldüğünü söylüyor. Keşke Sayın Tamer, televizyonlara çıkıp kendini, daha fazla rezil etmeden önce, konu nedir diye bir araştırsaydı. Araştırsaydı da Cumhurbaşkanı ile görüşen engelli ve hasta iki ayrı kişinin olmadığını bahsettiği kişinin aynı kişi yani Tülay abla olduğunu bilseydi. Evet mağdurları temsilen aralarında Tülay ablanın da olduğu birkaç kişi Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştü. Görüştü ama görüştüren ne Elitaş’tı ne de Özhaseki’ydi. Onları koruma müdüründen rica ederek, ben görüştürdüm. Ancak AK Parti milletvekilleri daha fazla rencide olmasın diye bunu açıklamamıştım. Sayın Tamer’in iddia ettiği gibi derdimiz, ‘oy devşirmek’ olsaydı, sorun çözülsün diye gecenin üçünde yollara düşüp, gelen bu insanları Cumhurbaşkanı ile görüştürmezdim. Yine karşılaştığımız AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Bülent Turan’a durumu anlatıp, desteklerini istemezdim. Sayın Tamer, bizi kendi ile karıştırmasın, biz mazlumlar üzerinden oy devşirmeyiz, biz mazlumların sorunu çözülsün diye mücadele ederiz. Bizim vicdanımız kösele değil, bizim vicdanımız mazlumların yaşadığı acılarla her seferinde yeniden kanar” dedi.

GENEL BAŞKANLARINDAN ZILGITI YEDİLER HOP OTURUP HOP KALKIYORLAR

Mağdurların Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından AK Parti Milletvekillerinin rahatsız olduğunu ifade eden Arık, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Anlaşılan AK Parti Kayseri Milletvekilleri, Kayseri’den bihaber oldukları için genel başkanlarından zılgıtı yemişler, hop oturup hop kalkıyorlar. Öyle ki İsmail Tamer, tutanaklara da yansıdığı gibi, mağdur vatandaşlara ‘onlar yalan söylüyor’ diyerek yalancılıkla suçladıktan sonra şimdi özürlenmeye kalkıyor. Sayın Tamer zırva tevil götürmez. Evet, bu insanlar sizi de ziyaret ettiler. Ama Kayseri’den gelen mağdur vatandaşlarımızın da ifade ettiği gibi kapıları yüzüne kapattınız. Yargıya taşındı diyerek, konuyu geçiştirdiniz. Eğer konuyu geçiştirmemiş olsaydınız, yargıya taşınanların dışında Kayseri’de daha birçok kooperatifte benzer sorunların yaşandığını bilirdiniz. Bilirdiniz de her gün yeni insanlar mağdur olurken, araştırma önergemizi yargıya taşındı diye reddetmezdiniz.”

ONUN NAVİGASYONU PESİLVANYA’YA GÖTÜRÜR

İsmail Tamer’in kendisine yönelik “Çetin Arık Kayseri’nin yolunu bilmiyor. Kendisine navigasyon vereceğim” sözlerine de yanıt veren Arık, “Kimin Kayseri’nin yolunu bilip, kimin bilmediğini Kayseri halkına sormak lazım. Okul yapılması için bağışladıkları arazilerine villa dikilmek istendiği için isyan eden Güneşli halkanı sormak lazım. Taş ocağı kurularak, eşsiz doğaları tahrip edilmek istendiği için feryat eden Turanlılara, Bürüngözlülere, Subaşılılara sormak lazım. Ürününü satmak için kapı kapı dolaşan Yeşilhisarlı, Pınarbaşılı, Tomarzalı çiftçilere sormak lazım. Kum ocakları yüzünden evlerinde oturmayan Sarıoğlanlılara sormak lazım. Mahallenin ortasına akan kanalizasyon nedeniyle hastalanan Gömürgenlilere sormak lazım. Kayseri halkı en güzel yanıtı verecektir. Sayın Tamer navigasyon verecekse İstanbul’da Kocaeli’de oturup Kayseri’de milletvekilliği yapan arkadaşlarına versin. Versin ki yollarını kaybetmesinler. Bizim Tamer’in navigasyonuna ihtiyacımız yok, zira onun navigasyonu insanı Pensilvanya’ya götürür. Götürür de FETÖ elebaşının koltuğu altında fotoğraf çektirir. Pensilvanya’dan arta kalan zamanlarda da, Tamer’in yolu pandemide insanlar canlarıyla uğraşırken, oğlu ile rant devşirmek için millet test kiti bulamazken, kit pazarlamak için Kayseri’ye düşer. Tamer’in yolu iş sözü verip, milletin çocuklarının umutlarıyla oynarak, kızı üzerinden okul açmak için Kayseri’ye düşer. Velhasıl Tamer’in yolu ne zaman rant varsa o zaman Kayseri’ye düşer ” diye konuştu.

