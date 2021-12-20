CeraStyle OSB Teknik Koleji çıkışını sürdürdü

CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik ligin 11.haftasında evinde oynadığı maçta Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 20.12.2021 09:47
CeraStyle OSB Teknik Koleji çıkışını sürdürdü
CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik ligin 11.haftasında evinde oynadığı maçta Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik ligin 11.haftasında evinde oynadığı maçta Bahçelievler Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubu ekiplerinden CeraStyle OSB Teknik Koleji Gençlik kazanmaya devam ediyor. Turuncu siyahlılar evinde oynadığı maçta Bahçelievler Belediyespor’u 3-1 yenerek üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

Salon: OSB Spor Salonu

Hakemler: Tolgacan Dinçer xx, Murat Koçak xx

CeraStyle OSB Teknik Koleji: Berra Eren xx, Beyza Dursun xx, Açelya Ozman xx, Ezgi Sultan Sert xx, Mervenur Oktay xx, Leyva Tagle Leslie xx, Ünzile Nur Cansız xx, Ceren Çınar xx, Melis Ece Yurtsever xx, Pelin Özkılıçcı xx, Zehra Coşkunsu xx

Bahçelievler Belediyespor: Gizem As x, Ayçe Demir x, Ece Yılmaz x, Aleyna Havva Çelik x, Ebru Şahin x, Naz Akyüz x, Elizbeth Vicet Campos x, Dilara Elmacıoğlu x, Nursena Ballıoğlu x, Zeynep Yeşilova x, Beril Karaduman x, Burcu Evin x, Sevval Uçar x, Elif Beyza Dayı x

Setler:

1.Set: 25-16

2.Set: 23-25

3.Set: 25-22

4.Set: 25-22

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig: Kayserispor: 0 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Metruk binadaki yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü

Metruk binadaki yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü

4 şahıs uygulama noktasında 8.5 kilo esrarla yakalandı

4 şahıs uygulama noktasında 8.5 kilo esrarla yakalandı

Sarıoğlan İlçesi'ne 2021 yılında 7 milyon 166 Bin TL yatırım yapıldı.

Sarıoğlan İlçesi'ne 2021 yılında 7 milyon 166 Bin TL yatırım yapıldı.

MHP İl başkanı İncetoprak: 'Kayseri, akıl tutulması yaşayan bir siyasi figüre kanmaz, bu çürük zihniyete Kayseri'den destek çıkmaz.'

MHP İl başkanı İncetoprak: 'Kayseri, akıl tutulması yaşayan bir siyasi figüre kanmaz, bu çürük zihniyete Kayseri’den destek çıkmaz.'

Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

4
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
67 mahalle yolu ulaşıma Açıldı

67 mahalle yolu ulaşıma Açıldı

2021'in hacamatta son 'Altın Günü' yarın

2021'in hacamatta son 'Altın Günü' yarın

DAHA FAZLA
Başkan Büyükkılıç, ustalarla şiir dolu geceye katıldı

Başkan Büyükkılıç, ustalarla şiir dolu geceye katıldı

Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi, Ulusal Mimari Projesi Panel konusu oldu

Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi, Ulusal Mimari Projesi Panel konusu oldu

Yoğurt taşı yaparak geçimini sağlıyor

Yoğurt taşı yaparak geçimini sağlıyor

Erol Bulut: 'Net pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik'

Erol Bulut: 'Net pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik'

Hikmet Karaman: 'Pas hataları oyunun kontrolünü rakibe verdi'

Hikmet Karaman: 'Pas hataları oyunun kontrolünü rakibe verdi'