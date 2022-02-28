Çelik: 'HAK-İŞ Konfederasyonu, 28 Şubat darbesinde de milli iradeden yana tavır aldı'

HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, 28 Şubat darbesinin 25. yıldönümünde bütün antidemokratik müdahaleleri bir kez daha nefretle kınadıklarını belirtti.

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  • 28.02.2022 11:54
  • Güncelleme: 28.02.2022 12:02
Çelik: 'HAK-İŞ Konfederasyonu, 28 Şubat darbesinde de milli iradeden yana tavır aldı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, 28 Şubat darbesinin 25. yıldönümünde bütün antidemokratik müdahaleleri bir kez daha nefretle kınadıklarını belirtti.

Çelik, "HAK-İŞ Konfederasyonu, 46 yıllık onurlu tarihinde darbe, muhtıra ve bütün antidemokratik müdahalelere karşı çıkmış, her şart ve koşulda milli iradeden, demokrasi, özgürlükler ve adaletten yana tavır almıştır.

HAK-İŞ Konfederasyonu, 28 Şubat darbesinde de milli iradeden yana tavır alarak, Türk demokrasisi ve sendikal hareketin onurunu kurtarmıştır. HAK-İŞ, bu onurlu tavrı nedeniyle ağır bedeller de ödemiştir. HAK-İŞ olarak, 46 yıllık onurlu tarihimizde olduğu gibi bugün de darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. Bu tür yollara tevessül edenleri şiddetle kınıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı olarak demokratik işleyişe karşı çıkanları asla tasvip etmiyoruz. Dün olduğu gibi bugün de demokratik, gelişmiş ve kalkınmış bir ülkede hakkımızı alacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
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