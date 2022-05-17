Çaya gelen zam, etiket fiyatlarına yansıdı

Hafta sonunda çaya zam geleceğini öğrenen vatandaşlar, marketlere akın etti. Uygulanan yüzde 43,71 oranındaki zammın, çay etiketlerine yansıdığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs’ta Rize – Artvin Havaalanı açılış töreninde 2022 ürünü yaş çay alım fiyatını açıklamıştı. Buna göre yaş çay bir önceki seneye oranla yüzde 76 artışla kiloda 6,70 liraya yükseldi. Yaş çay kilogram başı destekleme oranı da arttırılarak 30 kuruşa çıkarıldı.

Çaya zam geleceğini öğrenen vatandaşlar marketlere akın etti. Adeta çay kuyruğu oluştu. Ancak zammın etiketlere yansıtılması nedeniyle birçok kişi zamdan etkilendi.

Çayın, eski ve yeni etiket fiyatları ise şu şekilde:

Farklı markalarda, tiryaki demleme çay (1 kilo) zamdan önceki fiyatı, 40,95 liradan 59,95 liraya, (1 kilosu) 39,95 liradan 52,95 liraya, 20’li demleme yeşil çay 5,95 liradan 11,45 liraya, süzme poşet çay (50 gram) 8,95 liradan 14,95 liraya yükseldi.