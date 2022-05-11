Çatıda hırsız avı

Kayseri’de iş yerlerinden hırsızlık yapan şahsın çatıdan kaçabileceğini değerlendiren polis ekipleri, birbirlerine bitişik iş merkezlerinin çatılarında arama yaptı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde bulunan iş yeri yetkilileri, sabah geldiklerinde ofislerindeki malzemelerin çalındığını gördü. Kapının kilitli olduğunu gören yetkililer, hırsız veya hırsızların çatıdan başka bir iş merkezine geçebileceğini düşünerek, durumu polise bildirdi. Kısa süre içerisinde iş merkezine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Birleşik olan iş merkezlerinin çatısına çıkan ekipler, burada didik didik arama yaptı.

Olay yeri inceleme polisleri de, hırsızlık olayının gerçekleştiği ofiste inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.