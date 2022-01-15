Carlos Mane Kayserispor formasıyla siftah yaptı

???????????????????????? ????????????????, Yukatel Kayserispor formasıyla ilk resmi golünü Adana Demirspor karşılaşmasında kaydetti.

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  • 15.01.2022 20:39
  • Güncelleme: 15.01.2022 20:39
Carlos Mane Kayserispor formasıyla siftah yaptı

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor bugün Adana Demirspor deplasmanında sahaya çıktı. 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan mücadelede sarı kırmızı ekibin golünü Portekizli orta saha oyuncusu Carlos Mane attı. Mane maçın 87'nci dakikasında attığı golle birlikte takımına 1 puan kazandırdı. Sezon başında transfer edilen Portekizli orta saha Yukatel Kayserispor formasıyla ilk resmi golünüde atmış oldu.

BGC

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