Carlos Mane Kayserispor formasıyla siftah yaptı
???????????????????????? ????????????????, Yukatel Kayserispor formasıyla ilk resmi golünü Adana Demirspor karşılaşmasında kaydetti.
- 15.01.2022 20:39
- Güncelleme: 15.01.2022 20:39
Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor bugün Adana Demirspor deplasmanında sahaya çıktı. 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan mücadelede sarı kırmızı ekibin golünü Portekizli orta saha oyuncusu Carlos Mane attı. Mane maçın 87'nci dakikasında attığı golle birlikte takımına 1 puan kazandırdı. Sezon başında transfer edilen Portekizli orta saha Yukatel Kayserispor formasıyla ilk resmi golünüde atmış oldu.
BGC
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN