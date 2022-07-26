Cankurtaran Hidayet Çelebi: 'Yüzme bilseler dahi akıntı yada milde boğulma olasılığı çok yüksek'

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde cankurtaran olarak çalışan Hidayet Çelebi 'Vatandaşlar serinlemek yada eğlenmek için baraj göllerine yada akarsuya giriyorlar.

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  • 26.07.2022 18:11
  • Güncelleme: 26.07.2022 18:11
Cankurtaran Hidayet Çelebi: 'Yüzme bilseler dahi akıntı yada milde boğulma olasılığı çok yüksek'

Yüzme bilseler dahi akıntı yada milde boğulma olasılığı çok yüksek” dedi.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde 5 senedir cankurtaranlık yapan ve gümüş kategori belgesi ve 1 yıldız balık adamlık belgesi bulunan Hidayet Çelebi, “5 senedir Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda çalışıyorum. Gümüş kategorisi cankurtaranım ve 1 yıldız balık adamım. Vatandaşlar serinlemek yada eğlenmek için baraj göllerine yada akarsuya giriyorlar. Mil olan bataklık olan yerlerde yüzmeye çalışıyorlar. Yüzme bilseler dahi akıntı yada milde boğulma olasılığı çok yüksek. Yüzme bilen vatandaşların dahi oraya girmemesi gerekir. Boğulma tehlikesi yaşayan insana yardım etmek isteyen insanlar önce kendi güvenliklerini almalı. Yüzme bilmeyen biri asla suya girmemeli, öyle durumlarda kendi hayatlarını da tehlikeye atıyorlar. Öncelikle kendi güvenliklerini almaları gerekiyor. Kıyafetlerini birleştirerek yada ip yardımıyla boğulma tehlikesi yaşayan şahsı kenara çekebilirler.  En kısa sürer sağlık ekiplerine bilgi vermeliler. İlk yardım biliyorlarsa en hızlı şekilde müdahale etmeleri gerekiyor” diye konuştu.

1ha

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