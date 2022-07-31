Camiden yardım paralarını çalan şüpheli yakalandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesinde bulunan Hacı Ahmet Özderici camisine girerek yardım paralarını çalan şüpheli yakalandı.
- 31.07.2022 16:00
- Güncelleme: 31.07.2022 16:00
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesinde bulunan Hacı Ahmet Özderici camisinden yardım paralarının çalışması ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilen şüpheli M.T. (30) yakalandı. İmamın kapıdaki yazısına rağmen camlarını kırarak imam odasındaki yardım paralarını çalan M.T. emniyetteki işlemlerinin ardında adli makamlara sevk edilecek.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN