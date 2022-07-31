Camiden yardım paralarını çalan şüpheli yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesinde bulunan Hacı Ahmet Özderici camisine girerek yardım paralarını çalan şüpheli yakalandı.

PAYLAŞ
  • 31.07.2022 16:00
  • Güncelleme: 31.07.2022 16:00
Camiden yardım paralarını çalan şüpheli yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesinde bulunan Hacı Ahmet Özderici camisinden yardım paralarının çalışması ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilen şüpheli M.T. (30) yakalandı. İmamın kapıdaki yazısına rağmen camlarını kırarak imam odasındaki yardım paralarını çalan M.T. emniyetteki işlemlerinin ardında adli makamlara sevk edilecek.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Serbest Bölge Gümrük Kapısı İhalesi Yapıldı

Kayseri Serbest Bölge Gümrük Kapısı İhalesi Yapıldı

Melikgazi'de nostaljik açık hava film günleri başladı

Melikgazi'de nostaljik açık hava film günleri başladı

Kayseri 'Altın Eller Festivali' yarın başlıyor

Kayseri 'Altın Eller Festivali' yarın başlıyor

Başkan Çolakbayrakdar: 'Hizmetlerimiz ile kırsal mahallelerimizin de kaderi değişiyor'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Hizmetlerimiz ile kırsal mahallelerimizin de kaderi değişiyor'

KPSS Sınavı Başladı

KPSS Sınavı Başladı

Polis memuru kalbine yenildi

Polis memuru kalbine yenildi

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

3
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

4
Eski Belediye Başkanı Celal Kayır'ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

5
Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

6
Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

Camiden yardım paralarını çalan şüpheli yakalandı

Camiden yardım paralarını çalan şüpheli yakalandı

DAHA FAZLA
Türkiye'de ruhsatlı 4 yasaklı madde laboratuvarından biri ERÜ'de

Türkiye'de ruhsatlı 4 yasaklı madde laboratuvarından biri ERÜ'de

Vatandaşı bıçakla tehdit eden şahıs yakalandı

Vatandaşı bıçakla tehdit eden şahıs yakalandı

Oto hırsızlık polisleri oto pazarını denetledi

Oto hırsızlık polisleri oto pazarını denetledi

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Turkuaz'dan 18,5 milyon euroluk yatırım

Turkuaz'dan 18,5 milyon euroluk yatırım