Çağdaş Atan'ın ekibi belli oldu

Kayserispor'un yeni Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın ekibi belli oldu.

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  • 21.06.2022 08:41
  • Güncelleme: 21.06.2022 13:19
Çağdaş Atan'ın ekibi belli oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor’un yeni Teknik Direktör Çağdaş Atan’ın ekibi belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da Çağdan Atan dönemi başladı. Sarı kırmızılı kulüp ile 1 yıllık sözleşme imzalayan 42 yaşındaki teknik adamın ekibinde 7 isim var. Çağdaş Atan’ın 6 antrenörünün yanı sıra Kayserispor kulübünün analiz antrenörlerinden Serhan Erturhan da, Çağdaş Atan’ın yardımcıları arasında yer alacak.

Çağdaş Atan’ın ekibinde şu isimler yer aldı:

Mustafa Keçeli: Yardımcı Antrenör

Hasan Fırat: Yardımcı Antrenör

Murat Özkütükçü: Yardımcı Antrenör

Altay Dağdelen: Kaleci Antrenörü

Emre Demirci: Atletik Performans Antrenörü

Serhan Erturhan: Analizci

Ufuk Özbey: Analizci

İHA

Kayseri Gündem
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