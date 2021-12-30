Buz tutan göl üzerinde hem yürüdü, hem de uyardı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde buz tutan Sarıçiçek göletinin üzerinde yürüyen iki kafadar, hem video çekti, hem de tehlikeli olduğunu söyleyip vatandaşları uyardı.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 30.12.2021 16:50
Buz tutan göl üzerinde hem yürüdü, hem de uyardı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde buz tutan Sarıçiçek göletinin üzerinde yürüyen iki kafadar, hem video çekti, hem de tehlikeli olduğunu söyleyip vatandaşları uyardı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde buz tutan Sarıçiçek göletinin üzerinde yürüyen iki kafadar, hem video çekti, hem de tehlikeli olduğunu söyleyip vatandaşları uyardı.

Safranbolu ilçesinde 1200 rakımlı Sarıçiçek Yaylasında bulunan gölet hava sıcaklıkların sıfırın altında eski 15’lere inmesinin ardından buz tuttu. Macera tutkunu iki arkadaşın çıktığı zirveden buz tutan göletin üzerinde yürüdü. O anları cep telefonları ile kaydeden genç, “Göl 10 santimetre kalınlığında buz tutmuş. Bizde bir delilik yapıp buzun üzerine çıkıp karşıdan karşıya geçelim dedik. Ama siz yine de bizim yaptığımızı yapıp bunu denemeyin. Çünkü çok tehlikeli” dedi.

Aynı göl üzerinde daha öncede bir başka maceracı atv aracı ile gezerek drift attı.

Kayseri Gündem
  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkanı Gülsoy: 'Yatırıma ve üretime odaklanmalıyız'

Başkanı Gülsoy: 'Yatırıma ve üretime odaklanmalıyız'

Kocasinan Belediyesi, topladığı çöpleri ekonomiye kazandırıyor

Kocasinan Belediyesi, topladığı çöpleri ekonomiye kazandırıyor

Büyükkılıç, Kocasinan'ın 93 mahalle muhtarıyla bir ayaya geldi

Büyükkılıç, Kocasinan'ın 93 mahalle muhtarıyla bir ayaya geldi

'İnsanlık 2021'de huzur bulmadı'

'İnsanlık 2021'de huzur bulmadı'

Meclis Üyesi Yücel: Yılın tek artısı Turkovac oldu

Meclis Üyesi Yücel: Yılın tek artısı Turkovac oldu

ERÜ'de 'Ahilik' Paneli Düzenlendi

ERÜ'de "Ahilik" Paneli Düzenlendi

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

4
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

5
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erciyes'te alkollü içki denetimi

Erciyes'te alkollü içki denetimi

Kayseri'de 495 litre kaçak alkol ele geçirildi

Kayseri'de 495 litre kaçak alkol ele geçirildi

DAHA FAZLA
Diyetisyenden 2022 için diyet önerileri

Diyetisyenden 2022 için diyet önerileri

AGÜ'lü Öğrenciler İklim Elçileri Yarışmasında 3 derece kazandı

AGÜ’lü Öğrenciler İklim Elçileri Yarışmasında 3 derece kazandı

Sema Karaoğlu: Virüs yaşam kalitesini düşürdü

Sema Karaoğlu: Virüs yaşam kalitesini düşürdü

Kayseri'de bitcoin üretim tesislerine operasyon: 6 gözaltı

Kayseri'de bitcoin üretim tesislerine operasyon: 6 gözaltı

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 'Turkovac' yoğunluğu

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 'Turkovac' yoğunluğu