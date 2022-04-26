Büyüksimitci: 'Savaş başta enerji başta olmak üzere ülkemizi etkiliyor'

Kayseri Sanayi Odası Başkanı (KAYSO) Mehmet Büyüksimitci, Rusya-Ukrayna savaşının tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkilediğini söyleyerek, 'Özellikle gıda tedariki konusunda kendi kendine yetebilme olan ülke konusunda ciddi politikalar geliştirmeliyiz' dedi.

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  • 26.04.2022 12:22
  • Güncelleme: 26.04.2022 12:49
Büyüksimitci: 'Savaş başta enerji başta olmak üzere ülkemizi etkiliyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Sanayi Odası Başkanı (KAYSO) Mehmet Büyüksimitci, Rusya-Ukrayna savaşının tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkilediğini söyleyerek, “Özellikle gıda tedariki konusunda kendi kendine yetebilme olan ülke konusunda ciddi politikalar geliştirmeliyiz” dedi.

KAYSO Nisan ayı Meclis Toplantısı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ankara İl Müdürü Hacı Ali Hasgül’ün katılımı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşına değinen Büyüksimitci, “Savaşın çok kısa süreceği konuşuldu. ‘Biran önce biter’ dendi. Epey bir senaryo yazıldı. ‘Avrupa ve ABD bastırır’ denildi ama savaş başlayalı 2 ayı buldu. Maalesef savaş devam ediyor. Bununla ilgili bizim ülkemizi de, bütün dünyayı da enerji başta olmak üzere etkilemeye devam ediyor. Bizim özellikle enerji ithalatımızın büyük bir kısmı ile turizmle ilgili gelir beklentimiz var. Müteahhitlik işlerinde çok büyük işler yaptığımız 2 ülke. Rusya burada biraz daha önde. Türkiye’yi bu dönemde çok ciddi şekilde etkilediğini görüyoruz. Buna rağmen Türkiye’de gıda tarafında bir takım sıkıntılarımız var. Özellikle tedarik tarafında. İnşallah onu da kendi imkanlarımızla çözmek için bu bir fırsat olsun. Onun için çalışalım diye temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Büyüksimitci, “Bunları görüp de geçmişte olduğu gibi ders çıkartmadan geleceğe yönelik planlar yapmadan ilerlememiz ülkemiz açısından en büyük kayıplardan biri olur. Özellikle gıda tedariki konusunda kendi kendine yetebilme olan ülke konusunda, gıda ve hayvancılık konusunda çok ciddi yeni politikalar geliştirmek zorundayız. Hem ithalatta yeni pazarlar geliştirmek zorundayız hem ithalatta Pazar çeşitlendirmelerini yapmak hem de ülke içerisinde üretimi tekrar istenilen düzeye getirmek durumundayız” diye konuştu.

SGK Ankara İl Müdürü Hacı Ali Hasgül ise, “Önceki yıla baktığımız zaman Kayseri’de stabil kalmışız. Geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle sigortalılık açısından mevcut durumu korumuşuz. Ankara’ya bağlı iller arasında Ankara, Eskişehir ve Kayseri dışında hepsinin durumu düşükken, bu illerin durumu çok iyi. Bu da önemli bir övünç göstergesidir” dedi.

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İHA

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