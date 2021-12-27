Büyükşehirden 5 yıldızlı barınak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye olarak sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, 2022 yılında hem kediler hem de köpekler için yeni, modern ve günün koşullarına uygun ikinci hayvan barınağı yapacaklarını açıkladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kızılcahamam’da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda “Sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Sahipsiz hayvanlar için lütfen sıcak ve güvenli barınaklar kurarak, gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek pek çok gönül kazanabilirsiniz” ifadelerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, belediye olarak bu yönde mevcut devam eden barınak çalışmalarının bulunduğunu ve yeni projeyi de 2022 yılında hayata geçireceklerini belirtti.

“PROJELENDİRME ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK”

Gönül belediyeciliğini hayatın her alanında uygulamaya yansıtabilmek için gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Gaziantep’te pitbull cinsi iki köpeğin 4 yaşındaki kız çocuğuna saldırması bizleri de derinden üzmüştür. Biz yeni hayvan barınağı ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milli Emlak’tan tahsis edilen yeni yer ile projelendirme çalışmalarımızı tamamladık. 2022’de yeni, modern, günün koşullarına uygun ikinci bir hayvan barınağı yapacağız. Ayrıca bölgesel olarak çalışmalarımız da sürecek” diye konuştu.

YENİ TESİS, HEM KEDİ HEM DE KÖPEK BARINAĞI OLACAK

Büyükşehir Belediyesi Molu Köpek Barınağı tesisinin 24 bin metrekare alanda hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Yeni yapılacak olan barınağımız, 17 bin metrekare toplam alanda ayrı ayrı hem kedi hem de köpek barınağımızın ihalesi 2022 yılı itibariyle yapılacaktır. Yeni tesisimizde gezdirme alanları, oyun alanları, sosyal donatılar, hayvan severler için bekleme salonu, otopark ve kısırlaştırma merkezi gibi birçok birimden oluşacak” diye konuştu.

Büyükkılıç, ulaşımı kolaylıkla sağlanacak olan tesisin son teknoloji ve hayvan dostlarının tüm ihtiyaçlarını sağlayacak şekilde projelendirildiğini sözlerine ekledi.