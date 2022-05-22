Büyükşehirden 'Empati Parkuru'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından bedensel engeli olan vatandaşları daha iyi anlayabilmek adına Empati Parkuru kurdu.

PAYLAŞ
  • 22.05.2022 15:20
  • Güncelleme: 22.05.2022 16:05
Büyükşehirden 'Empati Parkuru'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından bedensel engeli olan vatandaşları daha iyi anlayabilmek adına Empati Parkuru kurdu.

Türkiye’nin en gelişmiş engelsiz yaşam merkezi Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni hayata geçiren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Geniş bir fayda yelpazesi ile hayata geçirilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, bu kez vatandaşa yönelik bir proje ile Kayseri halkıyla buluştu. Kayseri Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde Empati Parkuru kuran Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ekipleri, her yaştan katılımcının dâhil olabildiği etkinlikte, insanlar gözlerini bağlayarak günlük yaşam becerilerinden, hobi ve spora kadar birçok işi yapmayı denedi. Yine tek kol kullanarak ve tekerlekli sandalye ile yaptıkları aktivitelerde yaşadıkları farkındalığı paylaşan vatandaşlar, Empati Parkuru’na yoğun ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Ailede, okulda, işte, sokakta, hayatın her alanında özel vatandaşlarımızla omuz omuzayız. Ve ne kadar anlayabilirsek o kadar insanız düşüncesiyle onları biraz da olsa anlayabilmek için Empati Parkuru kurduk. Onlar gibi bakmak, onlar gibi hissetmek ve onlar gibi yürümek için farkındalık oluşturduk. Sağlıklı her insan, her an engelli bir birey olma adayıdır. Her zaman bunun bilincinde olmalı ve engelli vatandaşlarımız ile el ele vererek onların toplum hayatında her şartta var olabilmelerini sağlamak ve tüm engelleri ortadan kaldırmak için gayret göstermeliyiz” diye konuştu.

Katılımın yoğun olduğu Empati Parkuru’nun devamını isteyen vatandaşlar da özel gereksinimli vatandaşları anlamak için bu projeyi sıklıkla hayata geçirmek gerektiğini belirttiler.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Engelli bireyleri anlamak için 'Empati Parkuru' kuruldu

Engelli bireyleri anlamak için ‘Empati Parkuru’ kuruldu

Soğanlı Ören yeri, hafta sonu ziyaretleriyle canlandı

Soğanlı Ören yeri, hafta sonu ziyaretleriyle canlandı

Futbolcu hakeme saldırdı maç tatil edildi

Futbolcu hakeme saldırdı maç tatil edildi

Kaymakam miniklerin teklifini geri çevirmedi, sahaya çıktı

Kaymakam miniklerin teklifini geri çevirmedi, sahaya çıktı

Büyükşehirden 'Empati Parkuru'

Büyükşehirden 'Empati Parkuru'

KAYMEK YEDAM Sempozyumunda sergi açtı

KAYMEK YEDAM Sempozyumunda sergi açtı

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

3
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

4
Kayseri'de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

Kayseri’de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

5
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

6
1 kilometrelik iftar sofrası

1 kilometrelik iftar sofrası

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küçük çocuğa otomobil çarptı

Küçük çocuğa otomobil çarptı

Berna Gözbaşı: Çok Çetrefilli zamanlar geçirdik

Berna Gözbaşı: Çok Çetrefilli zamanlar geçirdik

DAHA FAZLA
Kayserispor'lu futbolcu İlhan Parlak: 'Perşembe günü hayatımın en önemli maçına çıkıyorum'

Kayserispor'lu futbolcu İlhan Parlak: 'Perşembe günü hayatımın en önemli maçına çıkıyorum'

Aranan şahıslar yakalandı

Aranan şahıslar yakalandı

Bit pazarında 20 satıcı denetlendi

Bit pazarında 20 satıcı denetlendi

Turkovac'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli: 'Pandeminin sonuna yaklaşıyoruz'

Turkovac'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli: 'Pandeminin sonuna yaklaşıyoruz'

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı