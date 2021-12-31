Büyükşehir yeni yılda nöbette

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların yeni yılı huzurlu ve güvenli karşılamaları için yine görev başında olacak.

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  • Güncelleme: 31.12.2021 13:29
Büyükşehir yeni yılda nöbette
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların yeni yılı huzurlu ve güvenli karşılamaları için yine görev başında olacak.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların yeni yılı huzurlu ve güvenli karşılamaları için yine görev başında olacak.

Kayseri’de hizmetlerini aksatmadan sürdürmeye özen göstererek vatandaşları konfor ve huzurla buluşturmayı görev bilen Büyükşehir Belediyesi, yılbaşında, zabıta, itfaiye, elektrik arıza, KASKİ ekipleri ve Alo 153 ile 24 saat hizmet vermeye devam edecek. Büyükşehir Belediyesi ekipleri bayram, yılbaşı gibi özel günlerde hizmetlerin aksamaması, vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetlerden faydalanması için faaliyetlerini mesai saati gözetmeksizin sürdürüyor. Vatandaşın rahatı, huzuru ve güvenliği noktasında paydaş kurumlardan olan Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurum ve kuruluşları ile nöbete dayalı 7/24 hizmetini de devam ettirecek.

Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra insan odaklı sosyal belediyecilik ile gönül belediyeciliğinin de gereklerini yerine getiren Büyükşehir Belediyesi, belediyecilikte ilkleri gerçekleştirerek ‘Kayseri Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla marka şehir imajını pekiştirme vizyonu ve şehrin tarihi, kültürel mirasına sahip çıkan, hizmetleri ‘Modern Belediyecilik’ misyonu ile çalışmalarına devam ediyor.

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İHA

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