Büyükşehir'in Mevlana Kütüphanesi'nden 50 günde 50 bin kişi yararlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kenti kütüphanelerle donatma hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği sekizinci kütüphane olan Mevlana Kütüphanesi, 50 günde 50 bin kişiye hizmet verdi.

Büyükşehir Belediyesi Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma yönündeki çalışmaları çerçevesinde 29 Mart’ta Talas Mevlana Kütüphanesi’ni gençlerin hizmetine sunmuştu. Hizmete girdiği günden bu yana kitapseverlerin akınına uğrayan Mevlana Kütüphanesi’nin tanıtım töreni geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin de aralarında bulunduğu protokolün katılımıyla gerçekleştirildi.

Mevlana Kütüphanesi Tanıtım Töreni’ne sevinç ve coşkularıyla katılan çocuklar ve gençler, hizmet vermeye başlamasından itibaren kütüphaneye de yoğun ilgi gösterdi. Hizmete girdiği 29 Mart itibariyle 50 günde Mevlana Kütüphanesi’ne 6 bin kişi üye olurken, yaklaşık 50 bin kişi de kütüphaneden faydalandı. Kütüphane, 10 bin basılı kitap, 26 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap, 100 süreli yayın, 300 kişi kapasiteli, bilgisayar bölümü, sesli çalışma alanı ve ücretsiz internet hizmetleri ile Kayserililere hizmet veriyor. Ansiklopediler hariç tüm kitapların ödünç verilebilir durumda olduğu kütüphanede, hangi kitabın nerde olduğu ve kitabın başka kullanıcı tarafından ödünç alındıysa ne zaman geleceğinin takip edilebildiği bir otomasyon sistem de yer alıyor.

Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla eğitim ve kültürel faaliyetlerini yoğunlaştıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplamda 2 bin 950 kişi kapasiteli 8 kütüphanesi ile kitapseverlere hizmet veriyor. Özellikle çocukların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Büyükşehir kütüphaneleri, 115 bin 212 basılı, 22 bin elektronik, 3 bin sesli kitap ve 100 süreli yayın aboneliği ile şehre önemli bir katkı sunuyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren kütüphanelerin sayısını artırmaya hızla devam ediyor. Büyükşehir’in yapımı süren Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nun yanı sıra, Erkilet bölgesinde hizmet verecek kütüphanede de hazırlıklar hızlı bir şekilde başladı. Her iki kütüphanenin de yakın zamanda hizmete açılması planlanıyor.