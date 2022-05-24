Büyükşehir'in Kale İçi Sanat Etkinliklerine yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'Kültürel Altyapıyı' besleyen faaliyetlerle vatandaşları buluşturmayı sürdürüyor. Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri'ne vatandaşlar tarafından yoğun ilgi olurken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Büyükşehir Belediyemizin kültür, sanat faaliyetlerindeki çalışmaları gurur verici' dedi.

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  • 24.05.2022 12:47
  • Güncelleme: 24.05.2022 13:43
Büyükşehir'in Kale İçi Sanat Etkinliklerine yoğun ilgi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, “Kültürel Altyapıyı” besleyen faaliyetlerle vatandaşları buluşturmayı sürdürüyor. Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri’ne vatandaşlar tarafından yoğun ilgi olurken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyemizin kültür, sanat faaliyetlerindeki çalışmaları gurur verici” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğüne medeniyetler şehri Kayseri’de ticarette, sanayi de yaptığı büyük atılımları kültür ve sanatta da yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede düzenlenen Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri ile Kayserililer keyifli anlar geçiriyor. Ayrıca Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şefi Namık Kemal Bilgin’in birbirinden güzel Türk Halk Müziği eserlerini icra ettiği eşsiz bir gece yaşandı. Namık Kemal Bilgin, izleyiciler için birbirinden güzel türküleri seslendirdi. Etkinlikte düzenlenen Türk Mutfağı Günleri’nde Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) de yerini aldı.

Kayseri’nin ilk bakışta bir sanayi ve ticaret kenti gibi göründüğü ancak, kültür ve sanatta da çok aktif olduğun ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Anadolu’nun kültür merkezi haline getirdiğimiz şehrimizde bu tarz etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Sergiler, seminerler, konserler düzenliyoruz. Ticarette, sanayi de gösterdiğimiz canlılık, kültür ve sanatta da gösteriyoruz. Kayserimize hayırlı hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Tüm bu değerlerimizi perçinleyen bir başka değerimiz de mutfağımız. Kayseri mutfağı, dünyanın en zengin mutfaklarının başında geliyor. Bu anlamda KAYMEK, Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Türk Mutfağı Günleri’nde yerini aldı. Workshop alanı, KAYMEK Kayıt Noktası, Akıl Oyunları ve Fotoğraf Çekim Alanı ile 16.00-22.00 saatleri arasında sizleri ağırlayacaklar” diye konuştu.

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İHA

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