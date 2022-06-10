Büyükşehir'in hafta sonu gerçekleşecek Gençlik Festivali konserleri Erciyes Kültür Merkezi'ne alındı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği 'Yaza Merhaba Gençlik Festivali'nin 11 ve 12 Haziran tarihli konserleri, meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda olumsuz hava koşulları dolayısıyla Erciyes Kültür Merkezi'ne alındı.

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  • 10.06.2022 15:41
  • Güncelleme: 10.06.2022 18:41
Büyükşehir'in hafta sonu gerçekleşecek Gençlik Festivali konserleri Erciyes Kültür Merkezi'ne alındı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ‘Yaza Merhaba Gençlik Festivali’nin 11 ve 12 Haziran tarihli konserleri, meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda olumsuz hava koşulları dolayısıyla Erciyes Kültür Merkezi’ne alındı.

Semih Tercan ve Tuğçe Kandemir’in sahne aldığı konserlerle muhteşem bir açılışa imza atan ‘Yaza Merhaba Gençlik Festivali’ çerçevesinde düzenlenecek hafta sonu konserleri olumsuz hava şartları dolayısıyla Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Festival çerçevesinde 10 Haziran’da sevilen müzik grubu İmera ve Kayserili sanatçı Muzaffer Elitaş’ın Kadir Has Stadyum otoparkında gerçekleştireceği konserde herhangi bir değişiklik olmazken, Sümer Spor Tesisleri’nde yapılması planlanan 11 Haziran’daki Nihat Altındiş ve İkilem ile festivalin son günü olan 12 Haziran’da ise İldem Kaysermall AVM Açık Otoparkı’nda yapılması planlanan ünlü sanatçı Baha ve Ayşen Kaya’nın vereceği konser, meteorolojik veriler doğrultusunda olumsuz hava koşulları nedeniyle Erciyes Kültür Merkezi’nde (EKM) gerçekleşecek.

Birbirinden ünlü ve sevilen sanatçılar, Erciyes Kültür Merkezi’nde hayranlarına müzik ziyafeti sunacak.

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İHA

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