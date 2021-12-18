Büyükşehir'in 128 araç ve 291 personeli karla mücadele için hazır

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin yüzünü göstermesiyle karla mücadele ekibini hazır kıta bekletiyor. Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 128 araç ve 291 personel ile karla mücadele ekibi tüm hazırlıklarını tamamladı.

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  • Güncelleme: 18.12.2021 13:01
Büyükşehir'in 128 araç ve 291 personeli karla mücadele için hazır
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin yüzünü göstermesiyle karla mücadele ekibini hazır kıta bekletiyor. Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 128 araç ve 291 personel ile karla mücadele ekibi tüm hazırlıklarını tamamladı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin yüzünü göstermesiyle karla mücadele ekibini hazır kıta bekletiyor. Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 128 araç ve 291 personel ile karla mücadele ekibi tüm hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri karla mücadele ekipleri tüm hazırlıklarını tamamlayarak, merkez ve 16 ilçe olmak üzere 7 noktada kar yağışına karşı vatandaşa hizmet için görev yapacak.

MERKEZDE 170 KİŞİLİK EKİP 71 ARAÇ İLE 24 SAAT HAZIR OLACAK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri merkezde 24 saat çalışma esasına göre karla mücadelesini sürdürecek. Merkezde çalışma görev alanı dâhilinde 450 kilometrelik yol ağında 43 adet kar küreme ve tuz serici, 5 adet greyder, 4 adet yükleyici kepçe, 8 adet kazıcı ve yükleyici kepçe, 1 adet rotatif, 10 adet damperli kamyon olmak üzere toplam 71 adet aracıyla 24 saat çalışma esasına göre 170 kişilik ekiple çalışmalar yapılacak.

KIŞ BOYUNCA İLÇELERDE 3 BİN 477 KİLOMETRE YOLDA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI YAPACAK

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri de ilçelere bağlı mahalle yollarında karla mücadele için 7 noktada 24 saat çalışma esasına göre hazır kıta bekliyor. Kış boyunca ekipler, kırsal mahallelerde toplam 121 personel ve 57 araç ile 3 bin 477 kilometre yolda karla mücadele çalışması yapacak. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, geçtiğimiz kış sezonunda kar mücadelesi yapılan kırsal mahallelerde 30 bin 576 kilometrelik yol ağında bin 911 mahalle yolu ulaşımına açmıştı.

Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 128 araç ve 291 personel ile çift vardiyalı olarak çalışacak karla mücadele ekibi, kar yağışının toplumun günlük yaşantılarına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının açık olması için gece, gündüz mücadele edecek.

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İhlas Haber Ajansı

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