Büyükşehir'in 'Oruç Reis Projesi' ödül getirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleri ile gerçekleşen 7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde, Oruç Reis Projesi ile “En iyi riskli alan ilan eden belediye” ödülünü aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolu da bilinçli kentsel dönüşümdür. Kentsel dönüşüm çalışmalarında hız kesmeyeceğiz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğinde yürütülen 200 milyon TL’lik 572 konutluk Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi ödüle layık görüldü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleri ile gerçekleşen 7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Oruçreis Projesi ile “En iyi riskli alan ilan eden belediye” ödülünü aldı. Ödülü, Büyükşehir Belediyesi adına Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen’in elinden aldı.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, “Yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolu da bilinçli kentsel dönüşümdür. Elhamdülillah şehrimizde bunun örnekleri çok. Belediyecilik tarihinin en önemli projelerini hayata geçirmek için çalışıyoruz. Şükürler olsun meyvelerini de topluyoruz. Çünkü bizim anlayışımızda birlik, beraberlik ve dayanışma var. Bizler 16 ilçemizle beraber Kayseri’yi daha güzel günlere götüreceğiz. Kentsel dönüşüm çalışmalarında hız kesmeyeceğiz. Vatandaşlarımıza güvenli yapıları, yeşil alanları ve sosyal donatıları ile konforlu yaşam alanları oluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bu ödül ile birlikte, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 3 yılda aldığı ödül sayısı 23’e ulaşmış oldu.