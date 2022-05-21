Büyükşehir'in 'Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri' başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaz ayının yüzünü yavaş yavaş göstermesiyle Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri'ne '21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası' ile başlıyor.

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  • 21.05.2022 13:07
  • Güncelleme: 21.05.2022 17:03
Büyükşehir'in 'Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri' başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaz ayının yüzünü yavaş yavaş göstermesiyle Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri’ne “21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası” ile başlıyor.

Kültür, sanat, spor ve kurs gibi faaliyetlerini vatandaşlar ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önderliğinde bu çerçevesindeki faaliyetlerine hız verdi. Medeniyetlerin beşiği olan Kayseri’de kültür ve sanata ayrı bir özel önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihin eşsiz dokusuyla sanatın buluştuğu adres olan Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi’nde kültür sanat etkinliklerine her yıl olduğu gibi bu yıl da devam ediyor. Kültür ve sanat etkinlikleriyle “Kültür Sanat Eğitim ve Spor Faaliyetleri” dalında ödüle layık görülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden Büyükşehir Belediyesi adına ödül alan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte kültür ve sanat rüzgârı estirmeye devam ediyor. Bu zaman kadar düzenlediği etkinliklerle sanatseverlerden tam not alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri’ne başlıyor.

Kale İçi Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde “21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası” boyunca tarihi Kayseri Kalesi içerisinde konserler düzenlenecek. 21 Mayıs Cumartesi günü saat 21.45’te sanatçı Süleyman Bar, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.45’te sanatçı Namık Kemal Bilgin konser verecek.

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İHA

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