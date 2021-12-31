Büyükşehir'den yeni 'AKILLI' uygulamalar

Büyükşehir'in akıllı uygulaması ile Kayseri'de, kapı numaraları QR kodlu modern kapı numarasına dönüştürülüyor, okutulan kodlar sayesinde binaya dair birçok bilgi alınabiliyor.

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  • Güncelleme: 31.12.2021 11:13
Büyükşehir'den yeni 'AKILLI' uygulamalar
Büyükşehir’in akıllı uygulaması ile Kayseri’de, kapı numaraları QR kodlu modern kapı numarasına dönüştürülüyor, okutulan kodlar sayesinde binaya dair birçok bilgi alınabiliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından akıllı şehir projeleri kapsamında yazılımı yapılan, ruhsatlı binaların gösterilmesi ve eklenebilmesini sağlayan ve isteyen ilçe belediyelerinin ücretsiz kullanabileceği projenin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi trafikten sağlığa, kent güvenliğinden estetiğine kadar birçok alanda akıllı şehirciliğe yönelik uygulamaları hayata geçirmeye, yaşamı daha da kolaylaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, yazılımı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan “Harita Tabanlı Kadastro Sorgulama” ve “Harita Tabanlı Mobil Ruhsat” ile İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesi kapsamında 16 ilçe belediyesi ile birlikte Büyükşehir Meclis Salonu’nda bilgilendirme ve tanıtım toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül’ün de katıldığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Fatih Hareket ve Bilgisayar Mühendisi Tuğba Tokat Taşyürek tarafından bilgilendirme yapılan toplantıda, “Harita Tabanlı Kadastro Sorgulama” ve “Harita Tabanlı Mobil Ruhsat Uygulaması” ile birlikte ruhsatlı binaların gösterilmesi ve eklenebilmesini sağlayan web sitesi tanıtımı yapılırken,  isteyen ilçe belediyelerinin ücretsiz kullanımına sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi’nin 11 ilçe belediyesi ile birlikte yaptığı kapı numarası verilmesi taleplerinin “Numarataj Talep” yazılımında yapılan değişiklikler ve eklemeler hakkında bilgiler verilirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesi 16 ilçe belediyesinde tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından MAKS’a entegre edilemeyen kapıların çalışması devam ederken, 16 ilçe belediyesine MAKS ile ilgili aşamalar hakkında bilgi aktarıldı.

Bu çalışma ile Felahiye ve Akkışla ilçelerinin tüm kapı numaraları QR kodlu modern kapı numarasına dönüştürülürken, okutulan kodlar sayesinde binaya dair birçok bilgi alınabilecek.

Akıllı telefonla okutulacak QR kod sayesinde adresi, kat adedi, bağımsız bölüm sayısı, UAVT kodu, pafta/ada/parsel bilgileri, parselin alanı, yapı müteahhidi, şantiye şefi, ısıtma sistemi, ortak kullanım alanları, bağımsız bölümlerin adres kodu, yapının taban alanı, afet toplanma yerleri gibi bina ile ilgili tüm bilgilere ulaşılacak.

Kurumsal Haber

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