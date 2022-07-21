Büyükşehir'den üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 'öğrenci dostu' hizmet anlayışıyla düzenlenen 'Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri' başladı. Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanlarınca öğrencilere tercih süresi boyunca ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti veriliyor.

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  • 21.07.2022 12:26
  • Güncelleme: 21.07.2022 13:35
Büyükşehir'den üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘öğrenci dostu’ hizmet anlayışıyla düzenlenen ‘Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri’ başladı. Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanlarınca öğrencilere tercih süresi boyunca ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti veriliyor.

Belediyecilik hizmetleri noktasında hemen her alanda yediden yetmişe tüm vatandaşlara dokunan hizmetlere imza atan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, öğrenci ve genç dostu faaliyetlerini de sürdürüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi’nin on binlerce insana hizmet veren mesleki eğitim ve kurslarla adından söz ettiren kuruluşu KAYMEK’in üniversite adaylarının heyecanla beklediği YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ‘hayatınıza dokunmak için buradayız’ sloganıyla hayata geçirdiği Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri başladı. Büyükşehir, üniversite hayali kuran on binlerce öğrencinin heyecan dolu süreçte doğru tercih yapmalarına yardımcı olmak amacıyla tercih süresi boyunca hizmet verecek.

Üniversite Tanıtım ve Tercih Danışmanlığı Günleri çerçevesinde, kentte beş farklı noktada aynı anda KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzmanlarınca ücretsiz bir şekilde danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunuluyor. 21 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde saat 10.00-20.00 arasında Kayseri Kalesi’nde hizmet verecek olan KAYMEK uzmanları, 21 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde saat 09.00-17.30 arasında ise KAYMEK İhtisas Merkezi, KAYMEK Danişment Gazi, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi ve KAYMEK Ziya Gökalp tesislerinde öğrencilere talepleri doğrultusunda üniversite tanıtımı ve tercih rehberliği hizmeti sunacak.

Büyükşehir KAYMEK 2021 yılında Kayseri Kalesi içerisinde yaklaşık bin 100 öğrenciye tercihlerini doğru yapması için ücretsiz danışmanlık hizmeti vermişti.

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İHA

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