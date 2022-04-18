Büyükşehir'den Tarıma 3 Ayda 25 Milyon TL'lik 3 Bin Ton 'Tohum' desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi projesi bünyesinde TOKİ tarafından 10 yıl vadeyle geri ödemeli Büyükbaş besi ahırı yapımı için 225 adet ön talebin TOKİ’ye iletildiğini duyurdu.

Başkan Büyükkılıç, kente gerek istihdam gerekse ekonomik katkı anlamında büyük imkân sağlayacak Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde projenin hızlandırılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde, TOKİ tarafından 10 yıl vadeyle geri ödemeli büyükbaş besi ahırları yapımı işinin uygun görüldüğünü bildirmişti. Bu doğrultuda üreticilerden, ön talep toplama 21 Mart 2022 tarihinde başlayıp 8 Nisan 2022 tarihinde tamamlandı. Beydeğirmeni Besi Bölgesinde, üreticilerin başvuruları ile 225 adet ön talep oluşturuldu. Talepler Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Ticaret Borsası ve Kayseri Kırmızı Et Üreticiler Birliği’nde toplanırken, TOKİ’ye 225 adet ön talep iletildi. 5 farklı büyüklükte 900, bin 800, 3 bin, 6 bin ve 12 bin metrekare büyüklüğünde kapalı alanlar şeklinde projelendirilme planlanırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Beydeğirmeni Besi Bölgesi, sadece Kayseri’nin değil, ülkenin geleceğini ilgilendiriyor. 5.5 milyon metrekarelik bir alanda hayvancılığa nefes aldıracak, üretimin üssü olacak bu projede, besicilerin yanında olduğunu bir kez daha vurgulamıştır” dedi.

Başkan Büyükkılıç, tarım ve hayvancılığa desteklerinin hız kesmeden sürdüğünü belirterek, “Beydeğirmeni Besi Bölgesi, sadece şehrimizin değil, ülkemizin geleceğini ilgilendiriyor. Üretimin üssü olacak bu proje değerli besicilerimize nefes aldıracak. Biz üreticimizin yanında yer almaya devam ediyoruz. El ele, gönül gönüle, üreticimiz ne istiyorsa onu yapıyoruz. Bu proje tamamlandığında yaklaşık 100 bin civarında hayvan üretimi sağlanacak” diye konuştu.