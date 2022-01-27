Büyükşehir'den iki ayrı ihale

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin muhtelif yerlerinde bulunan toplam 8 adet arsa düzenlenecek 2 ayrı ihale ile satılacak.

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  • 27.01.2022 15:08
  • Güncelleme: 27.01.2022 15:08
Büyükşehir'den iki ayrı ihale

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan, şehrin muhtelif yerlerindeki 3 adet arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacak.  Anbar’daki 3.750.000 TL’lik muhammen bedelli konut, Cırkalan’daki 4.000.000 TL’lik muhammen bedelli ticaret ve Yeşilyurt’taki 4.100.000 TL’lik muhammen bedelli ticaret arsası için 8 Şubat 2022 Salı günü saat 14.00’te yapılacak ihale Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Yine Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan şehrin muhtelif yerlerinde bulunan toplam 5 adet arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile satılacak.
Yatırıma uygun olarak diğer arsa alanları olan Pervane’deki 950.000 TL’lik muhammen bedelli ticaret, yine Pervane’deki 1.350.000 TL’lik muhammen bedelli ticaret, Erciyes’teki 1.500.000 TL’lik muhammen bedelli günü birlik tesis alanı, Konaklar’daki 1.750.000 TL’lik muhammen bedelli konut ve Kötügöller’deki 2.950.000 TL’lik muhammen bedelli ticaret arsası için 8 Şubat 2022 Salı günü saat 14.30’da yapılacak ihale Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek.
İhaleye girmek isteyenler, geçici teminatları yatırarak ihaleye katılabilecekler. İhaleyle ilgili daha detaylı bilgi, Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden edinilebilecek.

Kurumsal Haber

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