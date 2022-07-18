Büyükşehir'den ihale

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Develi'de konut alanı arsası ile Kocasinan ilçesindeki konut ve dükknlar 'Açık Teklif Usulü' ihale ile ayrı ayrı satışa çıkarılacak.

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  • 18.07.2022 15:30
  • Güncelleme: 18.07.2022 18:49
Büyükşehir'den ihale
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Develi’de konut alanı arsası ile Kocasinan ilçesindeki konut ve dükkânlar ‘Açık Teklif Usulü’ ihale ile ayrı ayrı satışa çıkarılacak.

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Develi Yenimahalle’deki 2 adet konut alanı arsası ile Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi’nde bulunan 2 adet dükkân ihale yolu ile satışa çıkarılıyor. Her iki ihalenin tarihi 19 Temmuz 2022 Salı günü olarak belirlenirken, Develi Yenimahalle’deki 2 adet konut alanı arsası ihalesi saat 14.00’te, Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi’nde bulunan 2 adet dükkânın ihalesi ise saat 14.15’te yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleşecek iki ihale için son müracaat, 19 Temmuz 2022 Salı günü ihale saatinden evvel olarak belirlenirken, ihaleye katılmak isteyen vatandaşlar da müracaatlarını Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğü’ne yapabilecek.

İHA

Kayseri Gündem
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