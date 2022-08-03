Büyükşehir'de vatandaşa kolaylık sağlayacak proje

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Kayseri'nin tüm ilçelerinde vatandaşların işlerinin hızlandırılması çerçevesinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması konusunda çevrimiçi hizmet verilebilmesine ilişkin proje tamamlanarak hizmete girdi.

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  • 03.08.2022 10:31
  • Güncelleme: 03.08.2022 10:54
Büyükşehir'de vatandaşa kolaylık sağlayacak proje
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Kayseri’nin tüm ilçelerinde vatandaşların işlerinin hızlandırılması çerçevesinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması konusunda çevrimiçi hizmet verilebilmesine ilişkin proje tamamlanarak hizmete girdi.

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde sorun çözen, çözüm üreten, sonuç ve vatandaş odaklı yönetim anlayışı ile bürokrasinin azaltılması, vatandaşlar ve işletmeler üzerindeki idari yüklerin ve kırtasiyeciliğin önlenmesi, hizmet kalitesinin arttırılması, iş süreçlerinin kısaltılması amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatı ile yeni bir çalışmaya imza atıldı. Çalışma ruhsatı izni için gerekli olan itfaiye raporu almak isteyen vatandaşların randevu talebinin online olarak yapabilmesi için Bilgi İşlem ve İtfaiye Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen proje tamamlandı. Vatandaşlar artık https://portal.kayseri.bel.tr/itfaiye-rapor adresi üzerinden başvurularını yapabilecek. Bu uygulama ile yeni işyeri açacak olan vatandaşlar, itfaiye raporu almak için Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na gitmesine gerek kalmadan başvuru işlemlerini internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Vatandaşlar başvurusunu yaptıktan sonra başvuru sonucu ve randevu tarihi kendisine SMS yoluyla bildirilecek.

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İHA

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