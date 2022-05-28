Büyükşehir Bilim Merkezi, Azerbaycan TEKNOFEST'te

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan ve Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan'da başlayan TEKNOFEST'te yerini aldı. 

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  • 28.05.2022 15:25
  • Güncelleme: 28.05.2022 15:25
Büyükşehir Bilim Merkezi, Azerbaycan TEKNOFEST'te

Bilimsel ve teknolojik alt yapısı ile bireylerin, yaparak, yaşayarak, deneyerek, dokunarak bilimsel süreçleri anlamalarını ve öğrenilen bu bilgilerin kalıcı hale gelmesini amaçlayan Kayseri Bilim Merkezi milli teknolojiyi geliştirmeyi hedefleyen TEKNOFEST için Azerbaycan Bakü’deki festivale katıldı. 
Büyükşehir Bilim Merkezi, Azerbaycan, başkent Bakü Crystal Hall’da başlayan Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST’te Güneş Gözlemi ve Roboarena etkinliklerini yaparak büyük beğeni topladı. 
Bilim Merkezi’nde yapılan etkinlikler ziyaretçilerin ilgi odağı olurken festival dört gün boyunca sürecek. 

1ha

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