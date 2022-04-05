Büyükşehir, baharın gelmesiyle fidan dikimine başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ilkbaharın gelmesi ile şehri yeşillendirme faaliyetlerini hızlandırarak fidan dikimine başlarken, 12 bölgede yaklaşık 70 kişilik ekiple 3 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

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  • 05.04.2022 11:50
  • Güncelleme: 05.04.2022 11:56
Büyükşehir, baharın gelmesiyle fidan dikimine başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ilkbaharın gelmesi ile şehri yeşillendirme faaliyetlerini hızlandırarak fidan dikimine başlarken, 12 bölgede yaklaşık 70 kişilik ekiple 3 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında daha yeşil bir Kayseri için çalışmalar yürüten ve 3 yılda 300 bin fidan diken Kayseri Büyükşehir Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte kenti yeşillendirme çalışmalarına hız verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından çevreyolu Buğdaylı Kavşağı çevresindeki alanda fidan dikimi gerçekleştirildi. Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Mustafa Türkmen’in de yer aldığı fidan dikim etkinliği çerçevesinde kent genelinde 12 bölgede toplam 3 bin fidan toprakla buluşuyor.

“BU SENEKİ HEDEFİMİZ 200-250 BİN CİVARINDA FİDAN”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla ağaçlandırma faaliyetlerine hız verdiklerini belirten, Büyükşehir Belediyesi Ağaçlandırma ve Bakım Şube Müdürü Cüneyt Canıdemir, bu seneki hedeflerinin 200-250 bin civarında fidan dikmek olduğunu paylaşarak, şunları söyledi:

“Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı olarak Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla baharımızın gelmesi ile birlikte ağaçlandırma faaliyetlerimize hız verdik. İlk olarak da çevre yolumuz üzerindeki Buğdaylı kavşağımızdaki dönenceler içerisinde çalışmamız başladı. Ağaçlandırma çalışmalarına 3 bin fidanla başladık. Devamında da diğer alanlarımızda sürekli çalışmalarımız devam edecek. Çalışma yapan arkadaşlarımızın ellerine emeklerine sağlık. Şehrimizi güzelleştirmek adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz inşallah. Bu seneki hedefimiz 200-250 bin civarında. Hava şartlarının müsait olmasına göre hareket edeceğiz inşallah.”

12 BÖLGEDE, YAKLAŞIK 70 KİŞİLİK EKİPLE 3 BİN FİDAN

Fidan dikimi çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Ağaçlandırma ve Bakım Şube Müdürü Canıdemir, 12 bölgede yaklaşık 70 kişilik ekiple 3 bin fidan dikimi gerçekleştirmeye başladıklarını dile getirerek, “Şuanda 12 bölgemizde çalışmamız devam ediyor. İlk bölge burası, burada arkadaşlarımız yaklaşık 70 kişi ile birlikte 3 bin fidan dikimimiz gerçekleşecek. Arkadaşlarımızla beraber dikiyoruz, ellerine emeklerine sağlık” diye konuştu.

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İHA

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