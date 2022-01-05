Büyükkılıç'tan Türkiye'nin gururu 'Türkovac' ziyareti

Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi tarafından koronavirüse karşı geliştirilen milli ve yerli aşımız TÜRKOVAC'ın geliştirildiği Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'ni ziyaret etti.

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  • 05.01.2022 14:04
  • Güncelleme: 05.01.2022 14:04
Büyükkılıç'tan Türkiye'nin gururu 'Türkovac' ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, acil kullanım onayı alan Türkovac aşısının geliştirildiği, Kayseri’nin ve Türkiye’nin gururu Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi’ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyükkılıç, önemli bir başarıya imza atan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve aşının mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’yi tebrik etti.
Başkan Büyükkılıç, Kovid-19 döneminde dünyanın birinci önceliği olan aşı için büyük bir özveri ile çalışmalarını yürüterek Türkovac aşısını kullanıma sunan Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette Başkan Büyükkılıç’a Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli eşlik etti.
“YERLİ VE MİLLİ BİR ÜRETİCİ OLMANIN VE TÜRK AŞISINA GÜVENMENİN SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerli ve milli bir üretici olmanın ve Türk aşısına güvenmenin sevincini yaşadıklarını vurgulayarak, “5 üniversitesi olan, 2 aktif Tıp Fakültesi olan bu güzel şehrimizde, aşının Erciyes Üniversitemizin Tıp Fakültesi bünyesinde çıkıyor olması bizleri sevindirdi ve gururlandırdı. Her şeyden önce tebriklerimizi sunuyoruz. Bir araştırma üniversitesine yakışan bir çalışma. Daha fazlasını umuyor ve üniversitemize inanıyoruz” dedi. Yeni dönemde yapılacak çalışmalarda da yeni buluşlara imza atmalarını temenni eden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yerel yönetici olarak üzerimize ne düşüyorsa onu yapma yönünde, her zaman olduğu gibi bugün de varız, yarın da Allah izin verirse hizmet etme yönünde her zaman desteğimizi sürdüreceğimizi ifade etmek isteriz. Dün de Ankara’daki görüşmeler sırasında buradaki yapılması gereken yatırımlarla ilgili ne gerekiyorsa her türlü desteği vereceklerini ifade ettiler. O da bizleri tabi ki sevindirdi. Yerli ve milli bir üretici olmanın ve Türk aşısına güvenmenin de hepimiz adeta sevincini yaşıyoruz. Sağ olasınız, var olasınız diyoruz. Tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz.”
“TÜRKOVAC AŞIMIZA ÇOK BÜYÜK TEVECCÜH VAR”

Büyükkılıç’a aşı çalışmaları ile ilgili bilgi veren Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise “Bildiğiniz gibi acil kullanımı alındı, Erciyes Üniversitesi olarak, Kayserililer olarak bizleri çok mutlu etti. Özellikle Türkovac aşımızın Kayseri Erciyes Üniversitesi’nden çıkması çok çok gurur verici bir durum. Türkovac aşımıza çok büyük teveccüh var. Her taraftan tebrikler, teşekkürler geliyor. Sizlerin de burada olması, bizim yanımızda olmanız bizi ayrıca gururlandırıyor” diyerek teşekkür etti.
ÖZDARENDELİ’DEN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli de Başkan Büyükkılıç’ın merkeze ilk ziyareti olmadığını, birkaç kere daha merkezi ve üniversiteyi ziyaret ettiğini belirterek, konuyla alakalı sunduğu destek ve motivasyonlarından dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Kurumsal Haber

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