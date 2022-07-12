Büyükkılıç'tan Başkan Özdoğan'a övgü: 'Bilal Başkan bizim gurur kaynağımız'

Hacılar'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programının 3.'sü gerçekleştirildi. Bayramlaşma programına telekonferans ile bağlanan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç konuşmasında 'Bilal başkanım ilçemizin gelişmesi için gayretle çalışıyor, kendisi bizim gurur kaynağımız' dedi.

PAYLAŞ
  • 12.07.2022 09:19
  • Güncelleme: 12.07.2022 11:34
Büyükkılıç'tan Başkan Özdoğan'a övgü: 'Bilal Başkan bizim gurur kaynağımız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programının 3.’sü gerçekleştirildi. Bayramlaşma programına telekonferans ile bağlanan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç konuşmasında “Bilal başkanım ilçemizin gelişmesi için gayretle çalışıyor, kendisi bizim gurur kaynağımız” dedi.

Hacılar Kafe Restoran’da düzenlenen ve yoğun bir katılımla gerçekleşen bayramlaşma törenine AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Hülya Atçı Nergis, 21. dönem MHP Kayseri milletvekili Hamdi Baktır, Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Ak parti Hacılar ilçe Başkanı Ahmet Övüç, Milliyetçi Hareket partisi Hacılar ilçe başkanı Mustafa Baloğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Mustafa Alan, Kayso Meclis Başkanı Abidin Özkaya, İncesu OSB Başkanı Hacı Ali Baktır, Belediye Meclis Üyeleri, iş adamları ve vatandaşlar katıldı. Bayramlaşma töreninde, konuşan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, tüm Kayseri halkının ve Müslüman aleminin bayramını tebrik ederek, “Belediye olarak bu bayramda da ilçemiz adına gayretle çalıştık. 1. Günden itibaren 40 personel ve 20 araçla bir çok noktada çalışmalarımız sürdürülmektedir. Şu ana kadar ilçemizde herhangi bir olumsuzluk olmadı” dedi. Özdoğan ilçemize gerek devlet gerekse büyükşehir yatırımlarının sürdüğünü belirterek “sağlıktan spora tüm alanlarda yatırımlarımız ve çalışmalarımız devam etmekte, inşallah bu yıl sonunda 4 açılış yaparak vatandaşımıza en iyi hizmeti verme gayretindeyiz. Amacımız ilçemize var olan güzelliklere güzellikler katarak 2023 yolunda yerel yönetimler olarak inşallah bu seçimde de daha önceki alınan oylardan üzerine ekleyerek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Daha sonra telekonferansla bayramlaşma programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’da tüm Kayserililerin bayramını tebrik ederek, “Hacıların hayırseverlikle akla geldiğini, Bilal başkanım ilçemizin gelişmesi için gayretle çalışıyor, kendisi bizim gurur kaynağımız, ilçemiz için güzel işler yapıyor, kendisine teşekkür ediyorum" dedi. AK parti milletvekili Hülya Atçı Nergis’de tüm Kayseri halkının bayramını tebrik ederek, “Hacılar ilçemiz Kayserimizin göz bebeği bizim baş tacımız. Burada gerek işadamlarımız gerekse yatırımcılarımız ve hayırseverlerimiz her zaman yanımızdalar” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız’da tüm Kayseri halkının bayramını tebrik etti. Hacılar halkımız hayırseverliği, cömertliği ve birbirine tutkunluğu ile gerçekten örnek olan bir ilçemiz diyen Yıldız, Bal Ligi’ne yükselen Hacılar Erciyessporspor’u tebrik ederek “İnşallah başarılarının devamını yükselterek devam ettirecek. Buna inancımız tamdır, biz her zaman onların yanındayız.” dedi. Yıldız, “Hacıların her sokağında her yapısında her projesinde mutlaka Ankara’da bitirilmesi gereken bir durum varsa bunu tüm milletvekili arkadaşlarımız ile canla başla takip etmeye hazırdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program bayramlaşma ile son buldu.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Gurbetçiler Kayseri'de buluşuyor, temmuzda büyükşehir rüzgarı esiyor

Gurbetçiler Kayseri'de buluşuyor, temmuzda büyükşehir rüzgarı esiyor

Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Büyükkılıç'tan Başkan Özdoğan'a övgü: 'Bilal Başkan bizim gurur kaynağımız'

Büyükkılıç'tan Başkan Özdoğan'a övgü: 'Bilal Başkan bizim gurur kaynağımız'

Kayserispor'da Lung belirsizliği

Kayserispor’da Lung belirsizliği

Başkan önlüğü taktı, personeline ekmek arası kavurma ikram etti

Başkan önlüğü taktı, personeline ekmek arası kavurma ikram etti

Büyükkılıç'ın sağlık projesi Glütensiz Kafe, 61 bin ziyaretçiye ulaştı

Büyükkılıç'ın sağlık projesi Glütensiz Kafe, 61 bin ziyaretçiye ulaştı

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

3
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

4
Ertuğrulgazi Mahallesi'nde kat karşılığı ihale

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde kat karşılığı ihale

5
Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

6
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızıklı çiftçiler sulamadan dert yandı

Kızıklı çiftçiler sulamadan dert yandı

Piknik alanlarında bayram yoğunluğu

Piknik alanlarında bayram yoğunluğu

DAHA FAZLA
Başkan Palancıoğlu, Erenköy'deki asfalt çalışmalarını inceledi

Başkan Palancıoğlu, Erenköy'deki asfalt çalışmalarını inceledi

Kayseri'de şüpheli ölüm

Kayseri'de şüpheli ölüm

Başkan Gülsoy: 'Coğrafi işaret tescili ile gastronomi turizmine katkıda bulunmak istiyoruz'

Başkan Gülsoy: 'Coğrafi işaret tescili ile gastronomi turizmine katkıda bulunmak istiyoruz'

İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısı turizme kazandırılarak

İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısı turizme kazandırılarak

Kocasinan'ın kurban kesim yerleri tam not aldı

Kocasinan'ın kurban kesim yerleri tam not aldı