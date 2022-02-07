Büyükkılıç'tan aile sağlığı merkezine ve eczanelere ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Seniha Kılıçaslan Aile Sağlığı Merkezi’ni ve eczaneleri gezerek, hem vatandaşlara ‘geçmiş olsun’ dileklerini sundu, hem de sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.

İlk olarak Melikgazi ilçesinde, Seniha Kılıçaslan Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, hastalara ‘geçmiş olsun’ dileklerini sunarak şifalar dilerken, sağlık personellerine de çalışmalarında kolaylıklar diledi. Daha sonra eczaneleri de tek tek dolaşarak, esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Büyükkılıç, talep ve istekleri olup olmadığını sordu. Vatandaşlar ile de sohbet eden Başkan Büyükkılıç, “Buradaki eczacılarımızı ziyaret edip, bereketli, helalinden bol rızıklar ve hayırlı işler temennisinde bulunurken aile sağlığı merkezimizdeki çalışanlarımıza da kolaylıklar diledik. Varsa dilekleri, istekleri onları dinleme şeklinde yaklaşım sergiledik. Bu vesile ile Cenab-ı Allah hastalarımıza şifalar versin” dedi.

Başkan Büyükkılıç, ayrıca pandemi ile mücadelede en ön safta yer alan ve fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkürlerini iletti. Vatandaşlar ve esnaflar da Başkan Büyükkılıç’a yaptığı hizmetlerden ve ilgi alakalarından dolayı teşekkür etti.