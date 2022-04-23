Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ihraç talebi ile partisinin disiplin kuruluna sevk edilen ve ardından istifa eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile ilgili olarak, 'Nevi şahsına münhasır insan. Açıklaması da olur ama telafi etmeyecek bir yaklaşımı yoktu' dedi.

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  • 23.04.2022 14:15
  • Güncelleme: 23.04.2022 16:19
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ihraç talebi ile partisinin disiplin kuruluna sevk edilen ve ardından istifa eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile ilgili olarak, “Nevi şahsına münhasır insan. Açıklaması da olur ama telafi etmeyecek bir yaklaşımı yoktu” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partisinden istifa eden Baki Ersoy ile ilgili sorulan bir soruya Büyükkılıç, “Benim bu konulara girmem doğru ve şık olmaz. Ben bir şeyini görmedim. Nevi şahsına münhasır insan. Açıklaması da olur ama telafi etmeyecek bir yaklaşımı yoktu. Gelir ziyaret ederdi. Bunlar kişisel şeyler. Bence bu konuya girmeye gerek yok” dedi.

Kayseri’ye yeni kedi ve köpek bakım evi

Kentte hayırsever desteği ile yeni bir köpek ve kedi bakım evinin yapılacağını dile getiren Büyükkılıç, “Hayırsever destekli, Tarım ve Orman Bakanlığı hibeli belediye projemiz var. Günün koşullara uygun hayvan evi. Kediler ve köpekler için barınak yapacağız. Mevcut yeri esiyor diye beğenmiyorlardı. Hazineden yerini tahsis ettirdik. Mevcut barınağın bulunduğu bölgenin eteğine yapacağız. Yeri tamam, hayırseveri tamam, hibesi tamam. Mayın ayında ihaleye çıkıyor. Eserde ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

Hayvanat bahçesi bayramın 2 ve 3’üncü ücretsiz

Büyükkılıç, çocuklara da bir müjde vererek, Anadolu Harikalar Diyarı’nda bulunan hayvanat bahçesinin bayramın 1’inci ve 2’ini günü ücretsiz olacağını dile getirdi.

İHA

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