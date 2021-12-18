Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte Erciyes'te otel açılışına katıldı

Kayseri’nin markası, Türkiye’nin ve dünyanın sayılı kayak merkezlerinden olan Erciyes’te yapımı tamamlanan ve şehre kazandırılan otel açılışına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, ilçe belediye başkanları ile Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı katıldı.

Kurdele kesimi öncesi konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Dağı’na 20 yıllık bir emeği olduğunu, ayrıca işadamı Süleyman Çetinsaya’nın hayırsever bir iş insanı olduğunu, şehrini çok seven birisi olduğunu ifade ederek, hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Artaş İnşaat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ise, Kayseri’ye özen gösterdiklerini belirterek, “Kayseri’mizin gururu olan sayın yöneticilerim, Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım hepiniz hoş geldiniz. Biz de İstanbul’dan geldik, doğduğum yer burası. Kayseri’mize özen veriyoruz, Kayserimiz bizim canımız, ciğerimiz. Kayserili olmak bambaşka bir şeydir. Dağın tapusu sayın Büyükşehir Belediyesi’nde, Sayın Bakanımızın burada büyük emekleri var. Biz de burada Türk turizmine hizmet etmek istiyoruz. Bu tesisin tamamı 14 bin metrekare, 3 bin metrekare kısmı otel kısmı, 11 bin metrekare kısmı günübirlik alandır” diye konuştu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da emeği geçenlere teşekkür ederek, Erciyes’in önemli bir potansiyel olduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile otelin açılışı yapıldı.

“BAŞKANIMIZ BÜYÜKKILIÇ, KAYSERİ’NİN İFTİHARIDIR”

Otelde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan ve binanın 6 ay içerisinde tamamlandığını söyleyen işadamı Çetinsaya, otel hakkında bilgiler verdi. Çetinsaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Kayseri’ye çok büyük hizmetleri olduğunu, Kayseri’nin iftiharı olduğunu belirtti.

Başkan Büyükkılıç da Kayseri’nin sevdalısı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve hayırsever işadamı Süleyman Çetinsaya’ya teşekkür ederek, “Kayseri’mizi çok seviyoruz, Cenab-ı Allah bu güzellikleri elimizden almasın. Kayseri’mizin yüz akı, Çetinsaya, hem hayırseverliği ile hem Kayserimize kazandırdığı eserler ile kendisine dua ediyoruz. En önemli teşekkürü de burada Haseki bakanıma, çok değerli bakanımıza ediyoruz. Gerçekten her zaman başımız sıkıştığında kendimizi yanında bulduğumuz, konuyu ya da sorunu çözümlemeden bizleri göndermeyen, dava arkadaşımız, gönüldaşımız, şehrimizin sevdalısı bakanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükkılıç, bir ekip anlayışı içerisinde, milletvekilleri, bakanlarla, teşkilatlarla ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’In önderliğinde şehri daha iyi noktalara taşımak için çırpındıklarını vurgulayarak, “Ödüllerden ödüllere koşuyoruz. Geçenlerde açıklanan yatırımlarla ilgili 30 Büyükşehir içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin birinci sırada olduğu kamuoyu duydu. Yine ek bütçelerimizle yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bu çalışmaları yaparken, Erciyes Kayak Merkezi’mizi, gerek Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sportif etkinliklerle, gerekse sıcak su konusundaki devam eden çalışmalarımızla, yayla turizmi mantığı içerisinde yaklaşımlarımızla burayı yaşam merkezine dönüştürme yolunda kaygılarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Erciyes’te mekanik tesis sayısının 19’a yükseltildiğini, pist sayısının 34’ten 41'e, pist uzunluğunun da 102 kilometreden 112 kilometreye çıkarıldığını, Erciyes’in karının Kayseri’nin kârı olduğunu sözlerine ekledi.

“BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ İLE 30 YILLIK DAVA KARDEŞLİĞİMİZ VAR”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de, kadim kent Kayseri’de değişik medeniyetlerin, kavimlerin yaşadığını vurgulayarak, Kayseri’nin ve Erciyes Dağı’nın geçmişten bugünlere gelişini anlattı. Özhaseki, Başkan Büyükkılıç ile o dönemden beri 30 yıllık bir dava kardeşliği, arkadaşlığı olduğunu, uyumlu bir insan olduğunu da ifade etti.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise Türkiye’de turizmin 12 aya yayılacağı en önemli merkezlerden birinin Kayseri olduğunu, Büyükşehir Belediyesi’nin devam ettirdiği Yüksek İrtifa Kampı tamamlandığında bu otellerin yazın da boş kalmayacağını, yapılan yatırımların daha verimli olacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol tarafından otelde incelemelerde bulunuldu.